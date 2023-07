Nem az ukrán gabonára

Magyarország a frontországok agrárminisztereivel közösen kérte Brüsszelben az ukrán gabona importja tilalmának meghosszabbítását az év végéig – írta a közösségi oldalán tegnap Nagy István magyar mezőgazdasági miniszter. Egy nappal korábban Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kifejtette: elfogadhatatlan lenne Ukrajna számára, ha szeptember 15. után is meghosszabbítanák az ukrán gabona behozatalára vonatkozó európai uniós tilalmat.

Bulgária, Magyarország, Lengyelország, Románia és Szlovákia közösen fordult az EU-hoz azzal a kéréssel, hogy szeptember 15. után hosszabbítsák meg az ukrán gabona behozatalára vonatkozó tilalmat. A múlt héten Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök kilátásba helyezte, hogy a határidő lejártával sem nyitja meg a lengyel–ukrán határt a gabonatermékek előtt. Denisz Smihal ukrán miniszterelnök ezt a tervet „barátságtalan és populista” lépésnek nevezte.

A magyar agrárminiszter bejegyzése szerint fontos a szolidaritási folyosók működésének javítása és eredeti céljának helyreállítása. A probléma továbbra is az, hogy a szárazföldi szállítás költségei nagyon magasak. Erre hatékony megoldás lehet, ha az EU a szállítási távolságot figyelembe vevő, progresszív pénzügyi támogatást nyújtana a szállítási költségekhez. Ezzel elérhető, hogy az ukrán gabonát szárazföldi úton is megérje elszállítani az európai kikötőkbe, és onnan tovább oda, ahol tényleg szükség van rá – tette hozzá.

Nagy István szerint az is fontos, hogy az ukrán mezőgazdasági termékek visszatérjenek hagyományos exportpiacaikhoz és eljussanak a rászoruló harmadik országokba. Éppen ezért arról is gondoskodni kell, hogy az európai kikötőkbe eljuttatott ukrán termékek valóban a fejlődő harmadik országokba kerüljenek. Ellenkező esetben könnyen olyan helyzet állhat elő, hogy az Ukrajnából érkező termékek Európában maradnak, az itt megtermelt termények eladhatatlanná válnak, a fejlődő országok pedig Oroszországtól szerzik be szükségleteiket – olvasható az agrár­miniszter bejegyzésében.

Elfogadhatatlan lenne Ukrajna számára, ha szeptember 15. után is meghosszabbítanák az ukrán gabona behozatalára vonatkozó európai uniós tilalmat – szögezte le Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn a Telegram közösségi oldalon közzétett bejegyzésében. Hangsúlyozta egyúttal: Ukrajna hisz az Európai Bizottsággal kötött megállapodásokban, de felkészül az ukrán gabonaexporttal kapcsolatos minden fejleményre. „Álláspontunk egyértelmű: a szárazföldi export blokkolása szeptember 15. után, amikor a vonatkozó korlátozások megszűnnek, semmilyen formában sem fogadható el. Minden érdeklődővel tartjuk a kapcsolatot, hogy mindenki számára megfelelő megoldást találjunk” – tette hozzá.

Az ukrán katonai hírszerzés hozzájutott és honlapján közzétette tegnap az isztambuli közös koordinációs központ orosz részlegének titkos jelentését, amely Oroszország legfelsőbb katonai-politikai vezetése számára készült és a gabonamegállapodás meghiúsításának folyamatát tartalmazta. A jelentés szerint a központ orosz tagjai fő feladatuknak a gabonaegyezség keretében exportált ukrán gabonamennyiség lehető legnagyobb mértékű csökkentését tekintették. A gabonamegállapodás megzavarását célzó intézkedések több szakaszra oszlottak. Az első szakaszban az orosz elnök kezdeményezésére felfüggesztették Oroszország részvételét tavaly október 29. és november 3. között, ami miatt a gabonaexport az októberi 4,2 millió tonnáról novemberre 2,6 millióra csökkent. A következő lépés a hajók déli kikötőbe való beléptetésének korlátozása volt. Ez lehetővé tette az oroszok számára, hogy hatékonyan korlátozzák az ukrán kikötőkbe tartó hajók számát és jelentősen szabályozzák az Ukrajnából származó élelmiszerexport mennyiségét. Az ukrán védelmi minisztérium úgy véli, a gabonamegállapodás megzavarását célzó minden intézkedés egy előre kidolgozott terv része, és az ukrán kikötői infrastruktúra elleni orosz támadás csupán egy újabb lépés e terv megvalósításban.