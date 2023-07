Újabb másfél milliárd euró Ukrajnának

Ezzel a támogatással az EU arra törekszik, hogy stabil, kiszámítható pénzügyi segítséget adjon Ukrajnának azonnali finanszírozási szükségleteinek fedezésében. A tegnapi kifizetéssel együtt Ukrajna idén 10,5 milliárd eurót kapott az MFA+ keretében.

A hitel formájában nyújtott források az alapvető közszolgáltatások biztosítására, például iskolák, kórházak működtetésére vagy a kitelepítettek lakhatásának megoldására, a makrogazdasági stabilitás megőrzésére és az orosz erők által elpusztított létfontosságú infrastruktúra helyreállítására használhatók fel.

A tegnapi kifizetésre azt követően került sor, hogy a bizottság megállapította: Ukrajna továbbra is kielégítő haladást ért el a szakpolitikai feltételek végrehajtása terén, és teljesítette a jelentéstételi követelményeket, amelyeknek célja a pénzeszközök átlátható és hatékony felhasználásának biztosítása. A testület sajtóközleményében az áll, hogy az elért haladás lehetővé teszi az augusztusi és a szeptemberi részletek – 1,5–1,5 milliárd euró – kifizetését is. „Ukrajna jelentős előrelépést ért el a pénzügyi stabilitás fokozása, a jogállamiság megerősítése, az energiarendszer javítása, az energiahatékonyság ösztönzése és a jobb üzleti környezet előmozdítása terén” – olvasható a sajtóközleményben. „Miközben Ukrajna Oroszország brutális agressziós háborújának következményeit szenvedi el, az EU továbbra is szilárd pénzügyi támogatást nyújt az országnak” – idézte a bizottság a testület elnökét, Ursula von der Leyent. „Ezt addig folytatjuk, ameddig csak szükséges. Jövő év és 2027 között mintegy 50 milliárd eurót javasoltunk az átalakító reformok és beruházások finanszírozására Ukrajnában” – tette hozzá a német politikus.

A háború kezdete óta az Ukrajnának nyújtott uniós támogatás 76 milliárd eurót tesz ki. Az Európai Bizottság június 20-án javaslatot tett továbbá egy olyan célzott eszköz létrehozására, amely a 2024–2027 közötti időszakra 50 milliárd euróig terjedő támogatást nyújtana Ukrajnának.