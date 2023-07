Bővített kínálattal jelentkezik a SIC Feszt

Évről évre igyekeztek fejleszteni, színesíteni a székelyföldi fiatalok első fesztiválélményének szánt, egykoron szabadegyetemként indult SIC Fesztet, ehhez az elvhez idén is ragaszkodtak, így mind a koncertek, mind a kísérőprogramok, beszélgetések, találkozók terén bővítették a kínálatot – hangzott el az augusztus 9–13. között tartott rendezvényt beharangozó sajtótájékoztatón. A programban kétszer több zenei előadó, együttes szerepel, első alkalommal két román előadó is, a korábbi évekhez hasonlóan most is lesz tabudöntögető beszélgetés, a hagyományőrzés is kiemelt szerepet kap, illetve az utolsó napon újból csak a családoké lesz a főszerep. A helyszín idén is az árkosi Szentke­reszty-kastély udvara, kertje.

A fesztivállal kapcsolatos legfőbb tudnivalókról Antal Balázs, a Sic Feszt főszervezője, Kelemen Szilárd, a Háromszéki Ifjúsági Tanács elnöke és Oltean Csongor, a StartUp Hub társalapító ügyvezető elnöke, a Magyar Ifjúsági Értekezlet elnöke számolt be a Sepsi Value Centre-ben szervezett tájékoztatón. A helyszín nem volt véletlen, mivel a bevásárlóközpont idén kiemelt partnere a rendezvénynek, és több, a fesztiválhoz kötődő eseménynek is otthont ad az elkövetkezőkben.

A tájékoztatón mindhárman hangsúlyozták, hogy az évek során folyamatos fejlődésen esett át a fesztivál, évről évre nő a résztvevők száma, számításaik szerint idén elérheti a 25 ezret. A nagy érdeklődést mutatja, hogy idén több mint háromezren váltottak bérletet. Antal Balázs kiemelte, hogy a SIC Feszt az egyik legolcsóbb fesztiválnak tekinthető a térségben, a napijegy elővételben 40, a helyszínen 50 lejbe kerül. Kelemen Szilárd és Oltean Csongor szerint arra törekednek, hogy minőségi eseményeket kínáljanak elérhető áron, olyat, ahol a szórakozás mellett különböző tematikus rendezvényekbe is bekapcsolódhatnak a fiatalok.

Ami a szórakoztató felhozatalt illeti, megduplázták a fellépők számát, és a visszatérő zenekarok, dj-k mellett közösségi kérésre is hívtak meg előadóművészeket. A roma közösséget is képviselik a cigányzene előadói, de két ismert román előadót is meghívtak, itt lesz Rava és Yny Sebi énekes. A színpadot új helyen, a kastélykert felső részén helyezik el, hogy több helyet biztosítsanak a közönség számára és a kastélyépületet is kíméljék.

A nappali programok a már megszokott tematikus sátrakban zajlanak, idén is lesz folkudvar, youth – HÁRIT-sátor, TEAM-sátor, és a hagyományos Családi nap is érkezik. A szakmai programokban olyan kérdésekre és témákra fektetik a hangsúlyt, amelyek érdeklik a fiatalokat, így meghívták Tompa Krisztián motorversenyzőt, a magyarországi TrollFoci csapata is jelen lesz, valamint kerekasztal-beszélgetést indítanak az LMBTQ-közösség kezeléséről, elfogadásáról, magáról a jelenségről. A programban szerepel továbbá a StartUP Hub központ által mentorált fiatal startuperek bemutatkozása, a gazdasági jövőképről, mesterséges intelligenciáról, vállalkozásokról szóló több előadás.

Idén is céljuk a hagyományőrzés mellett a Szentkereszty-kastély megmentéséhez való hozzájárulás, így minden eladott bérlet után 1 eurót ajánlanak fel erre. Kiemelt cél továbbá a román–magyar együttélés erősítése, ezért fontos szerepük van a román meghívottaknak, illetve a román önkéntesek munkájának.

A fesztiválra napijegyet lehet még vásárolni a www.bilete.ro oldalon és Sepsiszentgyörgyön a Kossuth Lajos utca 10. szám alatt, illetve majd a helyszínen. A fesztivál programja elérhető a FestivApp alkalmazásban is.