Előző írásunk

Évről évre igyekeztek fejleszteni, színesíteni a székelyföldi fiatalok első fesztiválélményének szánt, egykoron szabadegyetemként indult SIC Fesztet, ehhez az elvhez idén is ragaszkodtak, így mind a koncertek, mind a kísérőprogramok, beszélgetések, találkozók terén bővítették a kínálatot – hangzott el az augusztus 9–13. között tartott rendezvényt beharangozó sajtótájékoztatón. A programban kétszer több zenei előadó, együttes szerepel, első alkalommal két román előadó is, a korábbi évekhez hasonlóan most is lesz tabudöntögető beszélgetés, a hagyományőrzés is kiemelt szerepet kap, illetve az utolsó napon újból csak a családoké lesz a főszerep. A helyszín idén is az árkosi Szentke­reszty-kastély udvara, kertje.