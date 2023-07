Ritka meghibásodás okozott áramszünetet

Áramellátás nélkül maradt csütörtökön reggel, illetve délelőtt több sepsiszentgyörgyi utca is – jelezték olvasóink, és a közösségi médiában is sokan szóvá tették a kellemetlen helyzetet.

Az okokról, a szolgáltatás újraindításának várható idejéről az áramszolgáltató helyi vezetőjétől, Józsa Csabától kértünk tájékoztatást. Bár nem tartózkodik az országban, ennek ellenére érdeklődött a történtekről és jelezte is, hogy két olyan meghibásodással szembesültek kollégái, amelyek igen ritkán fordulnak elő, a hibaelhárításon azonban már dolgoznak csapataik. Az áramszolgáltató honlapján az előre nem látható meghibásodások összesítőjében is szerepel a megyeszékhelyi áramkiesés, a honlapon közöltek szerint az 1918 December 1, a Grigore Bălan, a Gyöngyvirág, a Tulipán, az Orgona, a Nárcisz, az Esthajnalcsillag, a Puskás Tivadar és a Sport utcákban 8.16 órától jegyzik az áramszünetet, illetve 10.55 órától további tucatnyi Állomás negyedi utcában is. Ugyancsak váratlan áramszünettel szembesültek csütörtökön kora reggel a fogyasztók Fotoson is. (dvk)