A munkálat összértéke 2021 januárjában, amikor Bokor Tibor polgármester Gyulafehérváron a Központi Fejlesztési Régió Egyesületnél aláírta a finanszírozási szerződést, valamivel több, mint harmincmillió euró volt, amiből 22 821 750 euró uniós vissza nem térítendő támogatás, a különbözet pedig önrész, amely azóta jelentősen meg is nőtt. Erre és más munkálatok költségeire az önkormányzat nemrég kénytelen volt több hitelvonalat is nyitni.

A klasszicista stílusú épület felújítása nemrég lépett újabb szakaszába: megkezdődött az épület külső vakolása és meszelése. Ha elkészül, a katonanevelde felújított épülete drapp színű lesz, egyelőre a külső udvaron található bal épület­szárnnyal végeztek, a homlokzati rész több mint fele szintén fel van állványozva, és a vakolás is megtörtént már. A homlokzat egyik háromszög alakú timpanonjában (kettő van ezekből) az egykori feliratokat és falfestményeket restaurálja egy marosvásárhelyi csoport – tudtuk meg Domokos Kinga építőmérnöktől, a munkálatokat felügyelő egyik munkavezetőtől, aki azt is elmondta, hogy az épületen belül még akad bőven tennivaló, párhuzamosan dolgoznak kívül is belül is. Kint a vakolás és meszelés több mint fele már megvan, bent az épületben is kialakították már a padlószerkezeteket, a folyosókon és a termekben helyére került a kőburkolat – a földszinten már teljes egészében, az emeleten a parkettázás még hátravan. Az épületgépészeti munkák közül jelenleg a fűtést szerelik, a mellékhelyiségek már elkészültek.

Az épület felújítása után az Incze László Céhtörténeti Múzeum fog ide átköltözni, belső udvarát pedig úgy alakítják ki, hogy hangversenyek és különböző előadások befogadására is alkalmas legyen. Arra a kérdésünkre, hogy mikor kerül sor a szalagvágásra, Domokos Kinga a 2024-es esztendőt jelölte meg.