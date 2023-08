A kötetet a szerkesztő Jánó Mihály művészettörténész, valamint a tanulmányok jelen lévő szerzői: Sztáncsuj Sándor régész, Szakács Tamás falkép-restaurátor, Enyedi Pál, a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanára, Márk Attila helytörténész, Ferenczi Sámuel építész, Márton Edit unitárius lelkész, Vargyasi Levente fotóművész és Péter Alpár képzőművész mutatják be vetített képek kíséretében. A kötet ismeretterjesztő jelleggel, de szakmailag igényes szinten mutatja be mindazt, amit ma tudunk a kökösi unitárius templomról. A könyv megvásárolható a helyszínen, ára 60 lej.

Kiállítás

BARÓT. Erdővidék Múzeumának Kászoni Gáspár-termében augusztus 2-án, szerdán 18 órakor tárlat nyílik Keresztes Magdaléna baróti születésű, Franciaországban élő festőművész munkáiból. Az est házigazdái Lakatos Csilla és Demeter László muzeológusok, a kiállítást megnyitja Keresztes Magdaléna. A tárlat augusztus 26-ig lesz látogatható hétköznapokon 8–16 óráig.

KOVÁSZNA. Augusztus 2-áig látogatható a Kádár László Képtárban a 33. Csoma Napok részeként megnyitott Idő... kapu a múltba, kapu a jövőbe pályázatra bejutott művészek alkotásaiból megrendezett Csoma-tárlat. Nyitvatartás: keddtől péntekig 9–16, szombaton 10–14 óráig.

Hitvilág

TÁMOGATÓCSOPORT. Szenvedélybetegeket és hozzátartozóikat várják ma 18 és 20 óra között Sepsiszentgyörgyön a Szemerjai Református Egyházközség könyvtártermébe.

ÖNKÉNTESTALÁLKOZÓK. Szer­dán tíz órától a sepsiszentgyörgyi stúdióban tizenkét órától a kézdivásárhelyi Boldog Özséb-plébánián tartanak a Mária Rádió önkénteseinek találkozót.

GYÓGYÍTÓ LELKIGYAKORLAT. Sepsiszentgyörgyön a Szent József-plébánián augusztus 28. és október 2. között minden hétfőn öthetes lelkigyakorlatot szerveznek, amelynek mottója: „Az Ő sebei által nyertetek gyógyulást” (Iz. 53, 5.). A program 18 órakor szentmisével kezdődik, utána bevezető a témáról a plébánián, kiscsoportos foglalkozás és szentségimádás. A lelki sebek gyógyulásáért imádkoznak. Szervezők: a Szent József-plébánia, Ilyés Zsolt plébános és a sepsiszentgyörgyi medjugorjei imacsoport. Jelentkezni lehet telefonon Kónya Rózánál (0745 088 672) és Tőkés Erzsébetnél (0745 266 997).

Képernyő

RTV3. Ma 11 órától: Erdély napórái. A napórás sorozat 28. része Orbaiszék napóráit mutatja be. A legrégebbi ezek közül Kovásznán, egy ortodox templom tornyán található. A kézdimartonfalvi templom bejárata fölött látható egy árnyékvető, amely régi fényképek tanúsága szerint napóra volt. A Mikes-kastélyon is volt napóra, de már csak régi újságokban vagy fényképeken láthatjuk. * Akkufeszültség alacsony: humor­est György Botonddal. Végzettsége szerint szociológus, jelenleg a gyergyóalfalvi Petőfi Sándor Művelődési Ház igazgatója, emellett a Hargita Megyei Tanács tagja, lakodalmas gazdaként szintén találkozhatunk vele, és mindenek tetején humorista is. Így hát György Botond önálló előadóestjén a politikus, a rendezvényszervező, a magánember hétköznapjait a humorista szűrőjén keresztül látjuk. * Kedves Bori! Digitalizálták és közzétették a Dolgozó Nő fotóarchívumát. Ebből az alkalomból képzőművészek a fotókból ihletődve kiállítást rendeztek, melynek címét – Kedves Bori! – a folyóirat levelezőrovatából vették. * Erdély és a design. Napjaink erdélyi kötődésű designereinek 21. századi alkotásai és eleink gyakran több mint százéves használati tárgyai szerepeltek azon a különleges tárlaton, amelynek a csíkszeredai Mikó-vár adott otthont. A kiállítást az első erdélyi iparművészeket megszólító esemény, a Csíki Székely Múzeum és a Csíkszeredai Városháza által szervezett Transylvanian Design Week keretében nyitották meg.

Zabolai népzene- és néptánctábor

Július 31. és augusztus 6. között zajlik a Roy Chowdhu­ry-Mikes Alapítvány és Zabola Estate, Transylvania eseményeként a tizedik zabolai népzene- és néptánctábor. Néptáncoktatás: haladó csoportnak szucsági román táncok – oktatók: Tőkés Edit és Tőkés Csaba Zsolt; középhaladó csoportnak györgyfalvi táncok – oktatók: Golicza Bernadett és Fülöp Csaba; kezdő csoportnak bodonkúti táncok – oktatók: Stefán-Dobai Katalin és Stefán Bencze. Muzsikálnak: az Üsztürü és a Heveder zenekarok tagjai, Dezső Attila és barátai, Finom zenekar, valamint Ábri Béla és barátai. Minden este ínyenc táncház – moldvai táncok oktatása Kádár Elemér és Katona Eduárd vezetésével. Kalotaszegi énekes mesterkurzus: népdalok Nyitrai Mariannával, vendég énekes: Magyarosi András Mérából. Hangszeroktatás az Üsztürüvel (hegedű, brácsa, bőgő, furulya). Gyermekfoglalkozást is tartanak (kézművesség, népi gyermekjátékok). A tábor helyszínei: a Zabolai I. számú kultúrház, Teleház, Csángó Néprajzi Múzeum, Mikes Kastély, a székelytamásfalvi Thury–Bányai-kúria. A belépő: Erdélyből érkezőknek 500 lej, csoportoknak kedvezményt ajánlanak: 10 személy után egy személy ingyenes, tánccso­portok esetén 2 kísérőnek ingyenes (20 fő felett). Szállás: családoknál (40 lej/fő, a kapcsolatfelvételben segítenek), sátorozás (sátorhely 10 lej/fő), sportcsarnok (matracdíj 10 lej/fő), fizetős szálláshelyek: igény szerint (kapcsolatfelvételben segítenek). További információk és jelentkezés a 0764 453 886-os

telefonon vagy a zabola.neptanctabor@gmail.com e-mail-címen.

Linómetszésműhely felnőtteknek

Sepsiszentgyörgyön az Erdélyi Művészeti Központ földszinti kiállítótermében háromórás linóleummetszet-készítő műhelymunkára várják augusztus 3-án, csütörtökön 17 órától azokat a felnőtteket, akik szeretnének megismerkedni és alkotni ezzel a technikával Ferencz Balázs vezetésével. A foglalkozás a földszinti kiállítótérben látható Ady József grafikai kiállításhoz kapcsolódik. A foglalkozáson való részvétel díjmentes, azonban regisztrációhoz kötött. A helyek száma korlátozott, összesen 12 jelentkezőt tudnak fogadni. Jelentkezni lehet az Erdélyi Művészeti Központ Facebook-oldalán, az emuksepsi@gmail.com e-mail-címen vagy munkaidőben (8–16 óráig) a 0736 350 376-os telefonszámon.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi műsorán ma: 16 órától Richard, a gólya visszatér (románul beszélő), 16.30-tól Ruby Gillman, tinikráken (magyarul beszélő), 18 órától Falcon Lake (román feliratos), 18.15-től Mission: Impossible. Leszámolás (első rész, magyarul beszélő), 20 órától Oppenheimer (magyarul beszélő), 21 órától Insidious: A vörös ajtó (magyarul beszélő).

Méhnyakrákszűrő karaván

Kézdiszentléleken állomásozik ma a méhnyakrákszűrő karaván. A 24–64 éves hölgyeket 12 órától az orvosi rendelő udvarán várják. Kérik, hogy az ingyenes vizsgálatra vigyék magukkal a személyazonossági igazolványukat. Az érdeklődők dr. Finta Irmánál jelentkezhetnek a 0742 012 021-es és a 0267 366 005-ös telefonon, illetve Bartók Enikőnél a 0747 048 116-os telefonon. * Gelencén az orvosi rendelő udvarán augusztus 3-án, csütörtökön 10 órától folytatódik a méhnyakrákszűrés. Jelentkezni lehet Daczó Ildikónál a 0729 967 572-es vagy Czifra Blankánál a 0759 764 640-es telefonon.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Grigore Bălan tábornok úti Salvia I. gyógyszertár teljesít éjszakai szolgálatot (telefon: 0267 313 513). Kézdivásárhelyen ma a Gábor Áron utcai Ambrózia I. (0267 360 608) gyógyszertár a szolgálatos.

Röviden

SZORGOS KEZEK. A sepsiszentgyörgyi Szent József-plébánia könyvtárában ma 15 órától kézműves-népművészeti tevékenységre (hímzés, kötés, horgolás, gyöngyfűzés) várja az érdeklődőket a Szorgos Kezek Díszítőművészeti Szakkör.

ASZFALTOZÁS. Aszfaltoznak Sepsiszentgyörgyön a Nicolae Iorga utcában, a munkalátok idején a parkolókat nem lehet használni – hívja fel a környéken lakók figyelmét az önkormányzat. A városháza tájékoztatása szerint az aszfaltozás a tervek szerint augusztus 4-ig tart. Bár forgalomkorlátozásra sor kerül, az utcát nem zárják le teljesen.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékokat, régi ruhákat szállít el ma Sepsikőröspatakon, szerdán pedig Árkoson. Az üvegért 5 kilónként egy félliteres sört adnak.

DÍJMENTES KÉPZÉSEK. Augusztus 4-ig lehet jelentkezni a Kézdivásárhelyi Szakképző Központ által indított ingyenes képzésekre: pincér/vendégtéri szakember, szakács, turisztikai technikus, panziós-fogadós. Érdeklődni, jelentkezni a 0784 693 385-ös telefonszámon, illetve a kezdiszakkepzes@gmail.com e-mail-címen.