Betöltetlen űrrel a szívünkben, melyet most már csupán a hozzá kötődő emlékeink, a vele együtt megélt pillanataink próbálnak betölteni, gyógyíthatalannak tűnő fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett gyermek, testvér, jegyestárs, keresztapa, rokon, jó barát, lelkészkolléga, a sepsi­szentgyörgyi születésű

Lurtz Zsolt

abásfalvi és keményfalvi

unitárius lelkész

életének 37. évében 2023. július 28-án tragikus hirtelenséggel hazaköltözött Teremtő Urához.

Drága halottunk földi maradványait augusztus 2-án, szerdán 13 órakor helyezzük örök nyugalomra Sepsiszentgyörgyön a szemerjai új református temetőben.

Virrasztás ugyanott augusztus 1-jén, kedden 19 órai kezdettel, valamint részvétfogadás augusztus 2-án, szerdán

a temetés előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

A gyászoló család

du.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

KONCZA GYÖRGY

(Gyurika)

életének 55. évében rövid szenvedés után elhunyt.

Temetése 2023. augusztus 2-án 15 órakor lesz Sepsiszentgyörgyön a vártemplomi református temetőben.

Részvétfogadás 14 órától.

A gyászoló család

4329740

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

TANKÓ ILONA

(szül. DEMETER)

életének 72. évében 2023. július 29-én hirtelen elhunyt.

Földi maradványait augusztus 2-án, szerdán 13 órakor helyezzük örök nyugalomra Sepsiszentgyörgyön a közös temető ravatalozóházától.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család

4329734

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, nagyapa, a borszéki születésű málnásfürdői

id. vitéz CSÍKI ISTVÁN

kőművesmester

életének 82. évében a betegek szentségével megerősítve, a jó Isten akaratában megnyugodva 2023. július 30-án visszaadta földi életét Teremtőjének.

Szerettünket augusztus 1-jén, kedden 15 órakor helyezzük örök nyugalomra a málnásfürdői közös temetőben a római katolikus egyház szertartása szerint.

Részvétfogadás a gyászszertartás előtt egy órával

a ravatalozóháznál.

Emlékét szeretettel őrizzük.

Bánatos özvegye és családja

1118333

Megrendült szívvel tudatjuk, hogy a drága jó férj, rokon, szomszéd, jó barát,

SZŐKE ANDRÁS,

a volt szeszgyár

kereskedelmi igazgatója

életének 84. évében

2023. július 29-en visszaadta lelkét Teremtőjének.

Drága halottunkat augusztus 1-jén, kedden 15 órakor helyezzük nyugalomra a közös temető ravatalozójából református szertartás szerint.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Kérjük azokat, akik szeretnének elbúcsúzni tőle, egy szál virággal emlékezzenek.

A gyászoló család

2636



Részvét

Szomorúan értesültünk osztálytársunk, DÉZSI BARNÁNÉ FAZAKAS ÉVA elhunytáról. Gyászoló családjának őszinte vigasztalódást kívánunk. Nyugodjon békében.

A Székely Mikó Kollégiumban 1960-ban végzett diáktársai

4329723



Köszönet

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunk, SZANISZLÓ MÁRTON temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek és fájdalmunkban osztoztak. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4329726



Megemlékezés

Álmok, emlékek, szép szavak, ez minden, ami a múltból megmaradt. Szomorú szívvel emlékezünk a márkosfalvi GAVRIL IRÉNRE halálának negyedik évfordulóján. Drága emlékét örökre megőrizzük. Nyugodjon békében.

Szerettei

4329730

A gyertya ég könnyektől ázva, / Lelkedre odafenn angyalok vigyáznak. / Már nincsenek szavak, melyeket suttog a szád, / Ma is lehajtott fejjel emlékezünk rád. Szomorú szívvel emlékezünk ifj. DEMETER ANDRÁSRA halálának első évfordulóján és DEMETER BÉLA CSABÁRA

halálának második évében.

Szüleik és testvéreik

4329736

„Mindent odaadtam nektek, ami szép volt... Életem azért volt.” (Juhász Gyula) Hiányát, szeretetét mindig érezve,

kegyelettel emlékezünk

MÁRTON GYÁRFÁSRA, aki 20 éve távozott a földi életből. Akik ismerték, tisztelték,

gondoljanak rá kegyelettel.

Örökké él emlékeinkben.

„A szeretet soha el nem fogy.” Pihenjen csendesen.

Szerettei

2181

„Emlékük, mint a lámpafény az estben, / Kitündököl és ragyog egyre szebben / És melegít, mint kandalló a télben, / Derűs szelíden és örök fehéren.” (Juhász Gyula) Fájó szívvel emlékezünk az uzoni SZABÓ JÁNOSRA (Janikára), aki 40 éve távozott szerető családja köréből. Emléke szívünkben örökké élni fog. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

1118328

Fájó szívvel emlékezünk a nagybaconi id. OLÁH ISTVÁNRA halálának 22. évfordulóján.

Szerettei

4329731

Mi nem váltunk el, csak te előrementél, búcsúzni nem tudtál, mert élni akartál.

Panasz nélkül befelé könnyeztél, búcsúzás nélkül, csendesen elmentél. Fájó szívvel

emlékezünk a dálnoki

id. HORVÁTH FERENCRE

halálának első évfordulóján.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

Szerettei

1118327

Közeleg a nap, mitől szívem nagyon fáj, / Közeleg a nap, a szívem most a múltban jár. / Felidézi sorra a fájó emlékeket, / Feltépve ezzel a behegedt sebeket... // Négy évvel ezelőtt vesztettem el az édesapám, / Feldolgozni ezt a veszteséget száz év is kevés lesz talán. / Hisz a szívem a múltba ezerszer visszajár... // Emlékeiben őrzöm, kitől az életet kaptam, / és néha meglátogat álmaimban. / Ilyenkor könnyes szemekkel, de mégis boldogan ébredek, / Mert újra láthattam Őt, és itt lehetett velem... // De nappal minden egészen más, / Nem marad nekem, csak a fájdalom és a gyász, / Mert tudom, hogy meghalt, és többé már nem ölel át... // Vissza onnan nem jöhet, de mégis tudom, / Hogy odafentről vigyáz rám, minden este hozzá száll az imám. / Angyal volt Ő itt a földön, Angyal Ő a Mennyben is, / Esténként a magas égből mosolyogva rám letekint... Fájó szívvel emlékezünk a rétyi KIS CSABÁRA halálának

4. évfordulóján. Emlékét

szívünkben őrizzük.

Gyerekei: Csabika és Linda

1118330

Addig vagy boldog, amíg van, aki szeret, / Aki a bajban megfogja a kezed. / És hogy milyen fontos is volt neked, / Csak akkor tudod, ha már nincs veled. Fájó szívvel emlékezünk a szentkatolnai

id. KOVÁCS DEZSŐRE

halálának első évfordulóján.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

Szerettei

4329722