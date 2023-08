Így akar pénzhez jutni a kormány

Az állami kiadások lehető legnagyobb mértékű csökkentéséről fogadott el átfogó tervet a kormánykoalíció – jelentette be közösségi oldalán Marcel Ciolacu miniszterelnök, aki szerint az év végéig 5,8–6 milliárd lejjel szándékoznak csökkenteni az állami kiadásokat. Nicolae Ciucă miniszterelnök-helyettes azt is közölte, hogy további hatmilliárd lejt kívánnak behajtani a tervezett adóemelésekből. Mindez a költségvetési hiány visszaszorítását célozza.

Ciolacu szerint az elfogadott terv alapelve az, hogy a kiadáscsökkentés terhét elsősorban az államnak kell magára vállalnia, és nem az állampolgároknak vagy a versenyszférának. A terv több tucat intézkedést foglal magában, többek között 200 ezer betöltetlen közalkalmazotti állás felszámolását, az „indokolatlan” pótlékok eltörlését, intézmények összevonását vagy felszámolását, a vezetői tisztségek számának és az állami vállalatok vezetőtestületi illetményeinek csökkentését is. Ugyanakkor szigorúbb teljesítmény-ellenőrzést vezetnek be az állami hatóságoknál, és többé nem fogják „nevetséges áron koncesszióba adni az állam tulajdonában lévő természeti erőforrásokat”, a haszonbérleti díjakat pedig az inflációhoz igazítják. Mindezek mellett eltörölnek bizonyos adókedvezményeket is.

További részleteket Nicolae Ciucă kormányfőhelyettes, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke hozott nyilvánosságra, ugyancsak Face­book-oldalán. Azt írta, a kiegyensúlyozott költségvetés-konszolidációval Románia erőteljes fejlődését szeretnék elérni a következő években, ugyanakkor tartani akarják magukat a nemzetközi szervezetek által elfogadott hiánykvótákhoz is. Ezért 12 milliárd lejes költségvetési megtakarítást terveznek 2023-ra. Ebből hatmilliárdot a kiadáscsökkentéssel, további hatmilliárdot pedig új bevételek biztosításával teremtenek elő. A PNL elnöke fontosnak nevezte, hogy mindenekelőtt az állami kiadások csökkentését és egy közép-, illetve hosszú távú gazdasági növekedésre vonatkozó elképzelést vázoljanak fel, mielőtt a lakossággal vagy a versenyszférával szemben fogalmaznának meg el­várásokat.

Beszámolója szerint a tervezett intézkedések között szerepel az államtitkárok számának csökkentése legalább 20 százalékkal, a helyhatósági kabinetek létszámának felére csökkentése, az állami vállalatok vezetőségi tagjai számának csökkentése, az irodavezetői funkció eltörlése, mindezek mellett viszont növelik a vezetők beosztottjainak számát. A parlament, a kormány és a minisztériumok alárendeltségében lévő bizonyos intézményeket összevonnak, és előtérbe helyezik az országos beruházási programokat. Az állami vállalatoknál 50 százalékkal csökkentik a vezetőségi tagok tanácsadóinak számát; az igazgatótanácsok létszáma többé nem haladhatja meg a hetet, a szakértői bizottságok létszámát pedig ötre csökkentik. A felsoroltak illetménye nem haladhatja meg többé az illető ágazatban fizetett bruttó átlagbér háromszorosát, és nem lehet nagyobb egy államtitkári illetménynél. Korlátozzák az állami vállalatok vezetőségi tagjainak alapbérét is. Üdülési utalványt csak azok kapnának a tervek szerint, akiknek a havi bruttó fizetése nem éri el a 10 000 lejt. A meglévő kutatási-fejlesztési intézetek legalább 20 százalékát összeolvasztják, a jelenlegi társadalmi-gazdasági realitás szempontjából irreleváns intézeteket felszámolják, ezek személyzetét 15 százalékkal fogják csökkenteni. Újságírói kérdésre válaszolva Nicolae Ciucă azt is elmondta, véleménye szerint a felsorolt intézkedéseket még augusztus folyamán el kell fogadni.

A költségvetési hiány egyébként jóval nagyobb 12 milliárd lejnél: már idén áprilisban 20 milliárd lej volt, júliusban pedig meghaladta a 37 milliárdot. Ez azt jelenti, hogy tarthatatlan az idénre kitűzött 4,4 százalékos költségvetési hiánycél, sőt, szakértők szerint a 6 százalékot is meghaladhatja, mivel a kormány nem jól mérte fel a bevételeket és a kiadásokat. Az EU szabályai legtöbb 3 százalékos deficitet fogadnak el, ezt jövőre tűzte ki magának Románia, hogy megszabaduljon a túlzottdeficit-eljárástól, ami szankciókkal is járhat.