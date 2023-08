A járdán szült egy nő

A kórház előtti járdán szülte meg harmadik gyermekét egy 24 éves nő Urziceni-ben hétfő hajnalban. Az újabb egészségügyi botrányban a rendőrség is eljárást indított, az egészségügyi miniszter pedig lemondásokat vagy menesztéseket vár.

Az esetről egy közösségi portálon közzétett, néhány óra alatt több ezer felhasználó által megosztott videóból szerzett tudomást a közvélemény. Alexandru Rafila egészségügyi miniszter vizsgálatot rendelt el, a rendőrség pedig hivatali visszaélés gyanújával indított bűnügyi vizsgálatot ismeretlen tettes ellen. A sajtóbeszámolók szerint ugyanis a vajúdó nő egy hozzátartozójával együtt érkezett a kórházba, amely azonban elutasította felvételét arra hivatkozva, hogy náluk nincs szülészeti ügyelet. Daniela Elena Ianuș kórházigazgató a Libertatea nevű lapnak elmondta: az ügyeletes asszisztens felvette a nő adatait és mentőt hívott, hogy a 60 kilométernyire lévő megyei kórházba, Sloboziára szállítsák. Az igazgató szerint az asszisztens „éppen értesíteni akarta” az ügyeletes orvost – egy sebészt –, amikor a vajúdó nő a saját lábán ment ki a kórház épületéből. Az egészségügyi hatóságok vizsgálata azonban megállapította, hogy a vajúdó nőt az urziceni-i kórházban nem vizsgálták meg, nem kapott segítséget és nem kísérték ki a mentőhöz. A Facebookon közzétett felvételek szerint a nő nem a mentőautóban, hanem a járdán, az autó fényénél szült, két mentős segítségével. A mentősök egyikének bejegyzése szerint az anya és újszülött kislánya jól vannak, elvitték őket a megyei kórházba. Megjegyzi ugyanakkor, hogy ez az eset szerencsés véget ért, de nem mindegyik zárulhat így.

A beteg az első, orvosi képesítéstől függetlenül segíteni kell rajta – szögezte le a történtek után tartott sajtótájékoztatóján Alexandru Rafila egészségügyi miniszter, a szenvedők iránti empátiára és emberségre szólítva fel a teljes egészségügyi személyzetet. Elmondta, hogy távértekezletet tartott a közegészségügyi igazgatóságokkal, eszükbe juttatta az egészségügyi egységek felelősségét, és elrendelte, hogy ismét naponta kétszer jelentsék a minisztériumnak az orvosi eseményeket. Hozzátette: a természetes szülést asszisztensek is le tudják vezetni, ahogy Urziceni-ben is tették a mentősök, de jobb lett volna az anyának és a gyermeknek is, ha erre egy tiszta orvosi rendelőben kerül sor, nem a járdán. Az esetet botrányosnak tartja, 1985-ben látott ilyent, és nem gondolta, hogy megismétlődik az EU-hoz tartozó Romániában. Erkölcsös és megfelelő lépésnek azt tartaná, ha a kórházigazgató lemondana, vagy ha a polgármester menesztené, az intézmény ugyanis nem a minisztérium, hanem a város alárendeltségében működik.