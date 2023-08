Az eddigieknél sokkal súlyosabb pénzbüntetésre számíthatnak a gyújtogatók Görögországban – jelentette be az ország klímaügyi és polgári védelemért felelős minisztere az ERT görög közszolgálati televízióban. Vaszílisz Kikíliasz azt közölte, a bírság mértéke akár a 30 ezer eurót is meghaladhatja, és az elkövetőknek – amellett, hogy börtönbe is kerülhetnek – ezentúl az oltás költségeit is meg kell téríteniük.