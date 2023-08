Jelenleg Rómába, Madridba, Barcelonába, Valenciába, Brüsszelbe, Stuttgartba, Nürnbergbe, Münchenbe és Londonba lehet repülni Vidombákról a román tulajdonban levő Dan Air légitársasággal. A cég kezdetben elégedetlen volt a Brassó megyei repülőtér korlátozott (reggel héttől este hétig tartó) nyitvatartásával és más szolgáltatásaival is, mert a korai zárás miatt néhány járatát kénytelen volt a Bukarest melletti Otopeni repülőteréről működtetni, utasait pedig oda-vissza buszoztatni, de közben rendeződött valamennyire a kérdés, július 9-étől ugyanis több bukaresti járatát felfüggesztette a Dan Air, pár napja pedig tudatta, hogy a téli idényben Párizsba, Oslóba és Dubajba is indít rendszeres járatokat Brassó mellől. A nyár folyamán vakációs légi járatok indulnak Kréta szigetére és Antalyába is, ezeket a bérelt gépeket turisztikai vállalkozások működtetik.

Közben a Wizz Air is közölte, hogy augusztus 2-ától heti két londoni járattal gyarapítja a Brassó megyei repülőtér forgalmát, szeptember 2-ától pedig dortmundi járatot is indít. A barcasági és székelyföldi magyarok által nagyon várt budapesti járat még mindig csak ígéret: habár korábban is volt róla szó, és a magyar kormány július közepén meg is erősítette, hogy megszületett az erre vonatkozó döntés, egyelőre még hozzávetőleges időpontot sem tudni arról, hogy mikor rajtol.

Ősztől más légitársaságok is megjelenhetnek Vidombákon: a brasovromania.net úgy tudja, hogy a Universal Air két izraeli városba, Haifába és Tel-Avivba készül járatokat indítani, decembertől pedig a Fly Lili gépeivel is lehet majd Stuttgartba és Münchenbe repülni a szomszéd megyéből.

Az ország egyetlen új, június közepén avatott repülőterének forgalma azonban máris nagyon ígéretes: már az első hónap lejárta után (július 18-án) elérte a tízezres utaslétszámot (egy Spanyolországban is élő prázsmári nő volt a tízezredik utas), amivel az ország 16 régebbi repülőtere közül kettőt előzött meg Vidombák. A boardingpass.ro repülési portál összesítése szerint a romániai légi forgalom a 2023-as év első felében 5,4 százalékkal szárnyalta túl a korábbi csúcsnak számító 2019-es félévi adatokat, és 26 százalékkal a tavaly ilyenkori értékeket; bizonyára nem véletlen, hogy idén több repülőtér is korszerűsítésbe, illetve bővítésbe fogott.

A legtöbb utasa természetesen az otopeni-i reptérnek van (az idei 11,3 millióból közel 6,8 millió), a második helyen a kolozsvári légikikötő áll 1,45 millió utassal, a harmadikon a jászvásári egymillióval. A hozzánk közelebb levő nagyszebeni repülőtérnek az év első hat hónapjában közel 260 ezer utasa volt, a marosvásárhelyinek 113 ezer, a bákóinak 112 ezer. A sor végén a tulceai reptér áll alig 402 utassal, hátulról a második pedig – nem egészen 3500 utassal – az aradi légikikötő, ahonnan a vidombáki virtuális irányítótornyot is működtetik.

A szakemberek arra számítanak, hogy év végéig a vidombáki repülőtérről naponta öt járat indul majd, az utaslétszám pedig eléri a százezer főt.