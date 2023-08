Jól haladnak a terelőúttal

Negyven százaléknál tart Sepsiszentgyörgy teherforgalmi terelőútjának megvalósítása – jelentett be az Országos Közútkezelő Társaság brassói regionális képviselete. A vállalat arról is beszámolt, hogy a beruházás legbonyolultabb részeinek számító elemek, a felüljárók építése is jó ütemben halad. A tavaly tavasszal indult építkezést 2024 májusában kell befejezni.

A társaság által közzétettek szerint a munkálat csak kisebb késéseket szenvedett, így nagyjából negyven százaléknál tart a kivitelezés. Ez azt is jelenti, hogy a 11,56 kilométeres út több mint felén már leöntötték az első aszfaltréteget, illetve a három vasúti felüljáró tartópillérei is hamarosan elkészülnek. Utóbbit a betongerendák elhelyezése követi, aminek, ha minden a jelenlegi ütem szerint halad, hamarosan neki is láthat a kivitelező. A társaság illetékesei úgy vélik, ha minden jól megy, jövő tavasszal már járhatóvá válik a terelőút.

Amint arról legutóbb beszámoltunk, a munkálatok tavaly tavasszal indultak, szeptemberben nagyjából tíz százaléknál tartott a kivitelezés, aminek egyik oka az volt, hogy a régészeti tehermentesítés hosszabb időt vett fel, mint amit eredetileg becsültek. A társaság képviselői már akkor jelezték, hogy a kivitelezőnek nincs könnyű dolga, mivel agyagos, nehéz talajjal kell megbirkózniuk egy elég jelentős szakaszon.

Mint ismert, a Sepsiszentgyörgyöt Szotyor és Kilyén felől elkerülő, a megyeszékhely által kezdeményezett út tervezésére és megépítésére az Országos Közútkezelő Társaság 2021 szeptemberében írta alá a szerződést egy bolgár és romániai cégekből álló társulással. A 11,56 kilométer hosszúságú, több hidat is magában foglaló út össz­költsége valamivel kevesebb, mint 352 millió lej. A terelőút Szotyor előtt ágazik le a 12-es országútból, elkerüli Szotyort, Kilyént és Sepsiszentgyörgyöt, majd a város csíkszeredai kijáratánál, a Sepsi Aréna mögött csatlakozik újra a 12-es országúthoz.

A műszaki leírás szerint a terelőút kétsávos lesz, négy körforgalmat alakítanak ki rajta: kettőt a 12-es országúttal való kereszteződéseknél, egy harmadikat a Kilyén és Uzon közötti 103B jelzésű megyei úttal való találkozásnál. A negyedik körforgalom a szépmezői ipari park közelében, a Kovászna felé vezető 13E jelzésű országút kereszteződésénél lesz. Emellett három vasúti felüljáró is szerepel a tervekben. Az út mentén két kiszolgálóövezetet is létrehoznak, ahol 25 parkolóhelyet alakítanak ki gépkocsiknak, 16-ot pedig nehézjárműveknek, illetve mosdókat is építenek.

A számítások szerint a beruházás megvalósulását követően legkevesebb húsz százalékkal mérséklődhet a Sepsiszentgyörgyön áthaladó járműforgalom. Jelenleg havonta több mint 500 ezer különböző jármű halad át városon.