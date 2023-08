Előzzük meg a tragédiát

Legalább hét-, de inkább nyolcezer nézőt várnak a Sepsi OSK csütörtök esti mérkőzésére a CSZKA Szófia ellen – ekkora tömeg áramlása komoly logisztikai kihívást jelent szervezőknek, városvezetőknek, rendfenntartó erőknek. Annál is inkább, hogy korántsem egyszerű eljutni a mérkőzés helyszínére, majd onnan biztonságos körülmények között hazatérni a városba.

Aki személygépkocsival menne ki a város felől a stadionig, az a felújítás alatt álló, félig-meddig járható Csíki utca és az Oltmező út között választhat: mindkét útvonalon garantált a forgalmi dugó és a hosszas várakozás. Ráadásul a mérkőzés után nem ritkán fél órát kell vesztegelnie, míg kijut a parkolóból. Aki buszra ül, ugyanúgy elakad, mint az autósok. Kerékpárral egy fokkal talán gyorsabb lehet a közlekedés – cserébe viszont a legkevésbé sem biztonságos. Nem véletlen, hogy egyre többen választják a sétát: környezetbarát, olcsó, egészséges alternatíva, a belvárosból a Csíki utcán át mintegy 25 perces gyaloglás után juthatunk el a stadionhoz, ennyi mozgás senkinek sem árt, ráadásul még egy sör is belefér mérkőzés előtt.

Hogy éppen dolgoznak a Csíki utcában, az ugyan kényelmetlen a gyalogos számára is, de legalább saját szemével győződhet meg róla, hogy haladnak is a munkálatokkal. A gondok az Oltmező úton levő kereszteződésnél kezdődnek, onnan ugyanis országúton kell haladni. Járda nincs, de legalább dolgoznak rajta. Igaz, a legutóbbi, július 21-i mérkőzésen éppen abban a szakaszban voltak, hogy az út mindkét oldalán felásott halmok tették lehetetlenné azt is, hogy a majdani járda helyén, az út szélén vagy a padkán lehessen közlekedni. Libasorba kényszerült hát mindenki, hogy közben az úton férjenek el a gépkocsik – kicsit sem kényelmes, kicsit sem biztonságos, de legalább nincs túl messze a körforgalom, valahogy csak eljut oda a kalandvágyó szurkoló.

Az igazi káosz azonban mérkőzés után veszi kezdetét: a bírói sípszó és a közös ünneplés után ugyanis egyszerre indul útnak a több ezer ember, akik azért oda mégiscsak többnyire szerre érkeztek. Köztük idősebbek, sokan kisgyerekekkel. És ekkor már nemhogy nem biztonságos, de konkrétan életveszélyes a körforgalom és a Csíki utcai kereszteződés közötti szakasz a gyalogosok számára, hiszen a hatalmas tömeg egyszerűen nem fér el az út szélén úgy, hogy közben két irányban zajlik a forgalom. Célszerű lenne ezért ilyenkor egy sávra korlátozni a forgalmat arra a 20–30 perce, amíg a tömeg elvonul, nehogy elsodorjanak, elüssenek valakit a járművek. A legutóbbi, július 21-i mérkőzés után e szakaszon nyoma sem volt a rendőröknek – remélhetőleg a csütörtöki mérkőzésre felkészültebbek lesznek a rendfenntartók. Megfelelő hatósági jelenlét, a szükséges óvintézkedések hiányában ugyanis bármikor bekövetkezhet egy tragédia.

Borítókép: Tókos Csaba