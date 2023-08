Felére csökkentik a medvekvótát

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) politikusa sajtótájékoztatón számolt be az elődje által aláírt miniszteri rendelet tervezett módosításairól. Tánczos Barna mandátuma utolsó napján írta alá a miniszteri rendeletet, mely szerint 426 barna medvét megelőzési céllal, további 55 példányt pedig beavatkozási céllal lehet kilőni Romániában. Ezt a Román Akadémiának is véleményeznie kellett, ám a tudományos grémium megalapozatlannak ítélte a számot. Mircea Fechet közlése szerint a kilövésre ítélt védett állatok száma az akadémia javaslata alapján 220-ra módosul, 140 egyedet megelőzési, 80-at beavatkozási céllal lehet kilőni. Hangsúlyozta, hogy mihamarabb érvénybe szeretné léptetni a rendelet, mielőtt „szerencsétlenség történik”, és azt is, hogy nem a miniszter és nem is a környezetvédelmi minisztérium határozza meg, hány védett állatot lehet kilőni, elaltatni, áttelepíteni vagy elüldözni. Emlékeztetett, hogy készült egy jelentés, mely megbecsülte a romániai medvepopuláció létszámát, és megoldásokat javasol a medve és ember közötti interakciók csökkentésére.

A tárcavezető elmondta, hogy naponta kap leveleket és fényképeket Fehér, Kolozs, Maros, Hargita és Kovászna megye hegyi falvaiban élő lakosoktól, akiknek gazdaságában, háziállataiban kárt okoznak a medvék, és arról kérdezik, hogy ezután miből tartsák fenn a családjukat. „Ez olyan kérdés, amelyre a környezetvédelmi minisztériumnak válaszolnia kell, ahogy azokra a helyzetekre is, amikor az ember és medve közötti interakció súlyosabb károkkal, testi sérülésekkel vagy akár emberi áldozattal jár” – szögezte le. Hozzátette, hogy a Román Akadémia tanácsára módosította a számokat, és ezeket mielőbb továbbítja a tudományos fórumnak újabb véleményezésre.

Fechet korábban közölte, hogy elsősorban a lakott területeken élelmet kereső, „kukázó” medvéket kell kilőni, és úgy vélte, hogy elődje tervezete az erdőn élő, fejlett hím egyedeket célozta, a trófeavadászatnak kedvezett.

Közben egyre több településen válnak mindennapossá a medvék miatti telefonos (RO-Alert) riasztások – már a hegyvidéki kistelepülésnek semmiképp sem nevezhető Ploiești-en is láttak legalább egy példányt –, és egyre gyakoribbak a támadások is. A vadon élő barna medvék száma a környezetvédelmi tárca által korábban ismertetett felmérés szerint 7500 és 8100 között lehet.