A kézdivásárhelyi Nagy Mózes SK sportolója, a sepsiszentgyörgyi Balogh Hanna az ötödik helyen fejezte be az elmúlt hét végén Berlinben megtartott cselgáncs ifjúsági Európa-kupa 70 kilogrammos súlycsoportjának küzdelmeit. A háromszéki dzsudoka a sorozat július közepi grazi állomásán hetedik volt.

Július 29–30-án Berlin adott otthont a cselgáncs ifjúsági Európa-kupa újabb megmérettetésének, amelynek mezőnyében ott volt a kézdivásárhelyi Nagy Mózes SK sportolója, a sepsiszentgyörgyi Balogh Hanna is. A 18 esztendős háromszéki dzsudoka a Bodó Roland által felkészített román ifjúsági válogatottal vett részt a németországi versenyen, amelyet két győzelemmel indított. Az ifjúsági világranglista 58. helyezettjeként az első körben a dán Ida Jakobsent győzte le, majd következett a kazah Azhar Askhat elleni sikere. A 70 kilogrammos súlycsoport elődöntőjében cselgáncsozónk a későbbi ezüstérmes izraeli Adelina Novitzkivel találkozott, akitől egy szoros párharc végén kikapott. A folytatásban Hanna bronzért harcolhatott tovább a vigaszágról érkező német Tayla Grauer ellen, ám ezt a párharcot is elvesztette, és értékes tapasztalatok mellett az ötödik helyen fejezte be a berlini Európa-kupa-viadalt.

Balogh Hanna következő versenye várhatóan a szeptember elején esedékes korosztályos Európa-bajnokság lesz, amelyet Hollandiában, Hágában rendeznek.

Eredmény: 1. Tais Pina (portugál), 2. Adelina Novitzki (izraeli), 3. Aleksandra Kowalewska (lengyel) és Tayla Grauer (német), 5. Balogh Hanna és Gaya Bar Or (izraeli). (t)