Nyáron és ősszel, főleg hegyvidéki, savanyú talajú erdőkben (bükkösökben, gyertyánosokban) fordulnak elő. Összetéveszthetők egyrészt a szintén fogyasztható (bár egyes szakvélemények szerint erősen hashajtó), ritka, ún. aranyszínű (vagy narancsszínű) korallgombával (Ramaria aurea), másrészt a bizonyosan erősen hashajtó ún. cifra korallgombával (Ramaria formosa), amely tönkjének alja fehér, majd feljebb, illetve az ágak rózsaszínűek, ágvégei pedig sárgák. Az aranyszínű, a cifra és a sárga korallgomba fenyvesekben is fel szokott bukkanni.

A korallgombák a terepen nehezen azonosítható gombák közé tartoznak, s van mérgező is meg ehetetlen is közöttük.

Két kedvencünk van a magyar nyelvterületen: a rózsáságú korallgomba (Ramaria botrytis) és a sárga korallgomba (Ramaria flava). Mindkettő fiatalon ehető, az idősebb példányok ágvégeit vágjuk le, hogy a nem kívánt hasmenést elkerüljük. Tönkszerű aljuk fehéres, vaskos. A rózsás­ágú esetében az ágak vége rózsás, vöröses, idővel kifakuló. A sárga esetében az ágak egyöntetűen sárgásak, idővel kifakulók.

A korallgombák néhány népi neve egymagában is jelzi, hogy tudatában vannak hashajtó hatásának, és szükség esetén élnek is vele. Ez a helyzet például a háromszéki Komandón, hol hívják gyomorgombának (Berecken szintén) meg fosatógombának is. Általában a sárga korallgomba is ugyanazon a néven szerepel a magyar nyelvterületen, Székelyföldön.

Hogy Romániában mennyire óvják a lakosokat a gombamérgezéstől: hát erről nem jót mond az, hogy bélyeget is kiadtak azzal a korallgombával, mely bármennyit is vagdossuk meg főzzük, mégis drasztikus hasmenést és bélpanaszokat okoz, tehát mérgező. A cifra korallgombáról van szó. Lomb­erdőben júniustól októberig terem. Az ágak rózsásak, csúcsaik citromsárgásak, tönkszerű alja fehéres, vaskos, ágai alul ívesen, U alakban ágaznak el. Idővel az egész termőtest kifakul, okkersárgás lesz.

Zsigmond Győző

(folytatjuk)