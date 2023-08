A helyi tanácsok által elfogadott határozatok kapcsán a prefektus elmondta, a 110 megyei képviselő-testületi döntés közül egyben sem találtak törvénytelenséget; a városi és községi tanácsok az első fél évben 2170 határozatot fogadtak el, ezek közül 43 (kevesebb mint két százalék) nem ment át a szűrőn. A prefektúra jelzése nyomán 40 határozatot módosítottak az önkormányzatok, hármat nem, ezeket a prefektúra megtámadta a közigazgatási bíróságon.

A megyei tanács elnöke, Tamás Sándor által kibocsátott 269 rendelet egyikében sem találtak hibát, a polgármesterek 5052 rendelete közül 115 (2,27 százalék) tartalmazott törvénybe ütköző elemet, ám ezeket a települési vezetők utólag kijavították.

A prefektus szerint mindenképp jó eredmény, hogy az idei év első felében született 7601 közigazgatási aktából mindössze hárommal kerültek a bíróságra. Ráduly István hangsúlyozta, a munkatársai először csak felhívják a figyelmet arra, hogy valamilyen törvénytelenség csúszott egy határozatba, rendeletbe, és fontos az is, hogy a helyi tanácsok, polgármesterek eleget tettek a felhívásnak és kijavították a hibákat.

Újságírói kérdésre válaszolva Ráduly István kifejtette, a legtöbb esetben olyan problémákat tapasztalnak, melyek a jogszabályok értelmezéséből fakadnak. Ez eltérhet, országos szinten is lehet ilyet tapasztalni, az állami közintézményeknél is előfordul, a háromszéki kormányhivatalban viszont törekednek arra, hogy pozitívan álljanak hozzá, s ha értelmezési kérdés és emiatt törvényességi aggály merül fel valamely önkormányzati döntés kapcsán, azt korrigálják, ne kelljen a közigazgatási bírósághoz fordulni. A normalitás hívei, hiszen nem az a cél, hogy akadályozzák az önkormányzatok munkáját, ám a törvényességi problémákat orvosolni kell, lehetőleg kiegyezéses alapon. Ez a közigazgatási szintek közötti egyensúly fenntartása végett is fontos, és Ráduly István szerint ezt is sikerült meghonosítani.

Szintén a sajtó érdeklődésére azt is elmondta, a három eset közül, amely végül bíróságra került, az egyik a sepsiszentgyörgyi játszóterekkel kapcsolatos döntés, a fogyasztóvédelmi felügyelőség jelzése nyomán léptek, ebben az esetben is jogszabály-értelmezésről van szó, ám nem sikerült dűlőre jutniuk az önkormányzattal, így maradt a peres út. A másik két döntés urbanisztikai jellegű, ezen a téren sem sikerült megegyezni, szintén a törvény értelmezése volt a gond.