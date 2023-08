Sepsiszentgyörgy önkormányzata büntető feljelentést tesz a városban kihelyezett, ingyenesen használható kerékpárjavító standok megrongálása és az alkatrészek ellopása miatt – jelentette be Antal Árpád polgármester. A városvezető arra kéri a lakosokat, hogy jelentsék a közterületen észlelt törvénysértéseket, mert így válhat a város élhetőbbé, és elejét vehetik az ilyen és hasonló rombolásoknak.

Antal Árpád elmondta, noha a hatóságokat értesítik, és egyes helyszíneken térfigyelő kamerák is vannak, így a tettesek egy részét valószínűleg sikerül azonosítani, mégis arra kérik a lakosságot, hogy segítsenek azonosítani a vandalizmus elkövetőit. Ötvenezer szem többet lát, mint néhány rend­őr vagy térfigyelő kamera – vélekedett. Az elöljáró ismertette, hogy a 13 ingyenes kerékpárjavításra szolgáló Bike first aid+ standból 12-t ismeretlen tettesek megrongáltak az elmúlt két hónapban. A kerékpárjavító pontokat az önkormányzat telepítette májusban a város különböző részein a Vocal­cycle csapatának közreműködésével. A polgármester szerint kizárt, hogy 12 helyszínen úgy rongáljanak, hogy senki sem veszi észre. Egy civilizált közösség azt jelenti, hogy a rendőrséghez fordulunk, ha valaki nem tartja be a szabályokat, hiszen nem lehetünk erős közösség, ha eltitkoljuk a mások által elkövetett vandalizmust – szögezte le.

Az elöljáró rámutatott, hogy nem áll szándékukban lemondani a kerékpárjavító pontokról, megjavítják azokat, és újra üzembe helyezik. Ha újból rongálás áldozatává válnak, akkor újból rendbe hozzák, mindaddig, míg végül senki nem bántja azokat. Olyan városban szeretnék élni, ahol értékeljük és törődünk azzal, amit mások tesznek, mindenkinek többet kell kezdeményeznie ebben a tekintetben, ha azt akarjuk, hogy a gyermekeink egy civilizáltabb környezetben nőjenek fel. Sepsiszentgyörgy csak akkor lesz jobb hely, ha közös erővel teszünk érte, ha mindenki a szívügyének érzi, hogy napról napra biztonságosabb, szebb legyen, mert a mi városunk a mi felelősségünk! – fogalmazott.