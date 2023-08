Élő falumúzeum létesül Gelencén

Amint azt a községvezetőtől megtudtuk, az önkormányzat id. Héjja Gyula tanító örököseitől, ifj. Héjja Gyulától és Székely Évától vásárolta meg az ingatlant. Elképzeléseik szerint a jegyzői szobát az örökösöknek köszönhetően az eredeti bútorzattal, iratokkal és fényképekkel rendezik majd be, egy másik teremben pedig a település jeles szülöttjeinek készül egy-egy tárló. Az udvaron élő skanzent szándékoznak létrehozni, ahol a gelencei zsindelykészítést és fafeldolgozást mutatnák be. Sikerült megmenteni az utolsó, 1901-beli, gőzgéppel működő Nemere keretfűrészt, melyet fedett színben szeretnének felállítani, ugyanakkor egy vízi gattert is fel akarnak szerelni.