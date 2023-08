Gyarapodik a gólyapopuláció Háromszéken

Kelemen László örömmel újságolta, hogy növekvőben a háromszéki gólyapopuláció, s bár az utóbbi két-három évben nem összesítették a madarak számát, sok bejelentést kaptak a megyeszerte megjelent új fészkekről. Idén igen sok fióka született, és több olyan fészekről tájékoztatták őket, amelyekben egyszerre hat új egyedről gondoskodtak a gólyapárok. Uzonfüzesen, Sepsibükszádon és Barátoson is található ilyen népes fészek, Lemhény polgármestere, Jenáki Csongor pedig azt jelezte az egyesületnek, hogy idén több új fészkekkel bővült a megye második legnagyobb gólyapopulációjával büszkélkedő községe.

Kelemen László egyébként úgy becsüli, most már több mint 360 egyed él Háromszéken, a legutóbbi felméréskor mintegy 250 gólyát számoltak. Megjegyezte, 3–5 évente mérik fel a gólyapopulációt, országos szinten tízévente tartanak számlálást. Ebbe a munkába Háromszéken az iskolák is bekapcsolódnak, tanárok és diákok együttműködésével jegyzik fel egy-egy településen a gólyák számát. Kelemen László jelezte, Európa-szinten csökkent a létszám, tehát örülnünk kell, hogy nálunk éppen az ellenkezőjét tapasztaljuk, s ehhez minden bizonnyal hozzájárul, hogy térségünkben bőven találnak élelmet, amint az is, hogy az emberek figyelnek a gólyákra, szeretik őket.

Jól jelzi ezt a közösségi odafigyelést, hogy nagy az igény a villanyoszlopokra kihelyezhető gólyafészektartók iránt, melyeket rendszerint ősszel szerelnek fel. Kelemen László szerint megyeszerte mintegy 160 fészektartó található a villanyoszlopokon, de további 80–100 darabra van igény. A fémállványok elkészítésére a madárvédő egyesület rendszeresen pályázik, a megyei önkormányzat mellett a települések polgármesteri hivatalai, a Ford Autó Bogyó és a Dália Kft. is támogatja a kivitelezést. Legutóbb Szentivánlaborfalván egy közúti baleset nyomán dőlt ki egy olyan villanyoszlop, amelyen gólyák fészkeltek. Az oszlop cseréje után fészektartó kosarat is kihelyeznek, illetve az új lemhényi gólyafészkek alá is felszerelik a madarak biztonságát szavatoló tartókat.