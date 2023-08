A kivitelezővel folytatott hosszas egyeztetés után Sepsiszentgyörgy önkormányzata úgy döntött, nem vág bele most a Kórház utca fölött átívelő Gábor Áron utcai híd teljes korszerűsítésébe, idén csak a szétmálló korlátokat újítják fel – jelentette be Antal Árpád. A polgármester szerint nem vállalhatják, hogy a kivitelező kérésének eleget tegyenek és legkevesebb három hónapra mindkét érintett utcaszakaszon teljesen lezárják a forgalmat, ezért döntöttek a halasztás mellett. Az elöljáró ugyanakkor jelezte, a tervezőtől más műszaki megoldást kértek a korszerűsítés további részére, és akár az is előfordulhat, hogy egy teljesen új híd építése mellett döntenek.

Antal Árpád elmondta: a kivitelező, a Kovászna Megyei Út és Híd Részvénytársaság azt kérte, hogy a forgalmat zárják le mind a Gábor Áron utcán, mind a Szabadság térre vezető részen (a híd alatt). Hosszas egyeztetés után úgy döntöttek, nem indítják most el a beruházást, mivel ez teljesen lebénítaná a forgalmat. A cégtől viszont azt kérik, hogy a korlátokat javítsa ki, illetve a tervezőtől, hogy keressen egy más műszaki megoldást, ami nem igényli azt, hogy három hónapig le kelljen zárni a forgalmat mindkét útszakaszon. A polgármester szerint, mikor egy vállalkozás azt állítja, hogy legkevesebb három hónapig lenne szükség a forgalom leállítására, teljes elterelésére, az könnyen jelenthet 4–5 hónapot is. Jelen helyzetben nem vállalhatják, hogy a város egyik legforgalmasabb közlekedési csomópontjának két szakaszát teljesen lezárják. A korlátok cseréjének, felújításának viszont ebben az évben meg kell történnie.

Az elöljáró arra is kitért, hogy a híd statikailag rendben van, nincs olyan állapotban, hogy 5–10 évig ne lehetne veszély nélkül használni, a korlátok viszont esnek szét. Az eredeti elképzelés az volt, ha már nekilátnak a felújításnak, akkor az történjék egyben, de végül ez két szakaszban valósul meg. A korlátok kijavításával biztonságossá válik a közlekedés a gyalogosok számára a hídon, alatta pedig a járművek és gyalogosok számára egyaránt.

Újságírói kérdésre Antal Árpád elmondta, hogy a híd alsó részén látható, többek által emlegetett betonvasak azért kerültek a felszínre, mert több magasabb jármű fennakadt ott. A terveket készítő statikus egyébként nem javasolta az átkelő fő elemeinek a cseréjét, csak a felújítást. Ezen kell most elgondolkodni: hogy a főelemek felújítása a legidőigényesebb, tovább tart, mint egy teljesen új híd felépítése előregyártott elemekből. Előfordulhat, hogy egy vadonatúj hídban kell majd gondolkodni, ami bontással, építéssel együtt rövidebb időt vesz fel, mint a meglévő lecsupaszítása, a főgerendák megerősítése, felújítása, amit a szakemberek most javasoltak. Erről kell a közeljövőben dönteniük.

Mint ismert, a híd rendbetétele már 2019 óta szerepel az önkormányzat tervei között, az év novemberében jóvá is hagyták a munkálatok műszaki és gazdasági mutatóit, majd hosszabb ideig nem sikerült kivitelezőt találni. Három közbeszerzési eljárást folytattak le eredménytelenül. Tavaly májusban végül sikerült megtalálni a kivitelezőt, és az akkori elképzelés szerint a társaság már júniusban nekilátott volna a munkának, különböző okok miatt azonban erre végül mégsem került sor. Legutóbb idén márciusban volt arról szó, hogy a tanév vége után elkezdik a munkát, de ez sem történt meg. A beruházás kapcsán egyébként mindvégig felmerült, hogy a forgalomkorlátozás bonyolult, főképp, mert a város más jelentősebb utcáiban is dolgoznak, mint idén is.

A hidat egy év alatt kellene rendbe tenni, az önkormányzat az Anghel Saligny-programban kormánytámogatást kapott a beruházásra (eredetileg saját forrásokból szándékoztak megoldani), a szerződésbe foglalt érték 2,7 millió lej, de ez várhatóan magasabb lesz, mivel az árak folyamatosan növekedtek.

Az utóbbi évek során a híd több alkalommal is megsérült az időről időre odatévedt túl magas járművek miatt, amelyek pár helyen kicsorbították a betont, a vasrudak a felszínre kerültek, megrozsdáztak, egy részüket el is kellett távolítani. A korlátok is előrehaladottan rossz állapotban vannak, a műszaki vizsgálat során pedig az is kiderült, hogy a teljes szerkezet megérett a felújításra.