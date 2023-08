Előző írásunk

A kivitelezővel folytatott hosszas egyeztetés után Sepsiszentgyörgy önkormányzata úgy döntött, nem vág bele most a Kórház utca fölött átívelő Gábor Áron utcai híd teljes korszerűsítésébe, idén csak a szétmálló korlátokat újítják fel – jelentette be Antal Árpád. A polgármester szerint nem vállalhatják, hogy a kivitelező kérésének eleget tegyenek és legkevesebb három hónapra mindkét érintett utcaszakaszon teljesen lezárják a forgalmat, ezért döntöttek a halasztás mellett. Az elöljáró ugyanakkor jelezte, a tervezőtől más műszaki megoldást kértek a korszerűsítés további részére, és akár az is előfordulhat, hogy egy teljesen új híd építése mellett döntenek.