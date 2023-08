A Háromszéki Ágyúsok jégkorongcsapata szombaton hivatalosan bejelentette, a nyáron három játékos érkezett, három pedig távozott. Székelyföldi tehetségek csatlakoztak a háromszéki együtteshez, a folytatásban narancs-kék mezben játszik Péter Andor, Antal László és Győrffy Szilárd. Mindhárman bíznak abban, hogy szintet lépnek, valamint fontos szerepet tölthetnek be a története harmadik idényére készülő alakulatban.

A 24 éves Péter Andor az elmúlt két évben a Csíkszeredai Sportklub mezét öltötte magára, az előző szezonban 43 mérkőzésen lépett jégre, ezeken hat gólt szerzett és kiosztott hat asszisztot. A 2021–2022. évi idényben a magyar és a román bajnoki cím mellett Román Kupa-győzelmet is ünnepelhetett. A csíkjenőfalvi támadó 2012-ben Székesfehérvárra került, az Ifj. Ocskay Gábor Jégkorong Akadémia színeiben tizenegy bajnoki elsőséggel büszkélkedhet. 2016-ban a Fehérvári Titánok játékosaként bemutatkozott az Erste Ligában, később az EBEL-csapatban is helyet kapott. A magyar bajnokságban 157 meccsen 15 gólt és 41 asszisztot jegyzett, míg a román pontvadászatban 49 találkozón 16 találat és 20 gólpassz a mérlege.

A 21 éves Antal László az előző idényben a Brassói Corona játékosa volt, 63 magyar és román bajnoki mérkőzésen hét gólt szerzett és kiosztott hét asszisztot. 2019-ben csatlakozott a Sapientia U23 csapatához, ahol már a bemutatkozó idényében meghatározó szerephez jutott. A folytatásban a román bajnokságban és az Európai Egyetemi Jégkorong Ligában is házi pontkirálynak mondhatta magát. A Csíkszeredai Sportklub mezében is kergette a korongot, ráadásul az Erste Ligában is bemutatkozott. A román pontvadászatban 83 meccsen 27 gól és 36 assiszt a mérlege, míg a magyar bajnokságban 37 találkozón egy gólpasszt jegyzett. A csíkszeredai támadó 2020-ban és 2021-ben Erste Ligát, idén pedig román bajnokságot nyert.

A 20 éves Győrffy Szilárd 2020 óta a Fehérvár Ho­ckey Akadémia játékosa volt, 2021-ben pedig a felnőttek között is bemutatkozott. A csíkszeredai támadó 48 Ers­te Liga-találkozón játszott, ezeken egy gólt és négy asszisztot jegyzett. Korábban a Csíkszeredai Sportklub színeiben a román bajnokságban is jégre lépett, hat találkozón három találat és hat gólpassz volt a mérlege. Ezt megelőzően a Székelyföldi Jégkorong Akadémia mezében a korosztályos magyar bajnokságban (U18) kiemelkedő teljesítményt nyújtott, 21 meccsen 17 gólt szerzett és kiosztott 15 assziszot.

A klub közölte, a keret gerince egyben maradt, az előző szezonból tizenhat jégkorongozó továbbra is a Háromszéki Ágyúsok kötelékében folytatja. A szeptemberben rajtoló idényben is a csapatot erősíti Molnár Zoltán, Molnár Zsombor, Bíró Ottó, Márton Koppány, Róth Zoltán, Antal Előd, Márk Róbert, Danalizi Gergő, Ilyés Tamás, Ferencz Szilárd, László Arnold, Gecse Olivér, Horváth Pál, László Hunor, Béres Szilárd és Szabó Zsolt Ákos. Három jégkorongozó távozott: Bíró Mátyás edzőként dolgozik a sepsiszentgyörgyi Királypingvinek Jégkorong Klubban, Karda Előd Galacra igazolt, míg Solymosi Tamás úgy döntött, abbahagyja az élsportot.