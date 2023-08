A női gátasoknál az Európa-bajnoki ezüstérmes, országos csúcstartó Kozák Luca helye már korábban is biztos volt, mivel teljesítette a kijutási szintet. Mellette a júliusi országos bajnokságon mögötte második és harmadik Tóth Anna és Kerekes Gréta is futhat a gátasok között. A kalapácsvetőknél az ugyancsak Eb-második Halász Bence indulhat szinttel, de a mezőnyben lesz Rába Dániel és Varga Donát is. A Magyar Atlétikai Szövetség bejelentette, hogy már elérte a 25 főt a magyar vb-csapat létszáma, szombaton a névsort tette közzé, illetve ismét jelezte, hogy a csapat még bővülhet, hiszen a válogatott összeállítása háromlépcsős folyamatban alakul ki. Mindössze négy olyan szám van – férfi és női 10 ezer méter, női 3000 méteres akadályfutás és férfi rúdugrás –, amelyben biztosan nem indul magyar atléta.

A már biztos magyar vb-indulók: * férfiak: Molnár Attila (400 m), Huller Dániel (800 m), Vindics Balázs (800 m), Szikszai Róbert (diszkoszvetés), Halász Bence (kalapácsvetés), Rába Dániel (kalapácsvetés), Varga Donát (kalapácsvetés), Helebrandt Máté (20 km, 35 km gyaloglás) * nők: Takács Boglárka (100 m, 200 m), Kéri Bianka (800 m), Wagner-Gyürkés Viktória (5000 m), Szabó Nóra (maraton), Kovács-Garami Katalin (maraton), Kozák Luca (100 m gát), Kerekes Gréta (100 m gát), Tóth Anna (100 m gát), Molnár Janka (400 m gát), Bánhidi-Farkas Petra (távolugrás), Márton Anita (súlylökés), Gyurátz Réka (kalapácsvetés), Szilágyi Réka (gerelyhajítás), Krizsán Xénia (hétpróba), Oláh Barbara (20 km gyaloglás), Madarász Viktória (35 km gyaloglás), Récsei Rita (35 km gyaloglás).