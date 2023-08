Háromszékre látogatott a fejlesztési miniszter

Az épülő tüdőkórházban Tamás Sándor kalauzolta vendégét. Elmondta, az Országos Beruházási Társaság megrendeléseként létesül a 2400 négyzetméter összfelületű egészségügyi létesítmény, amelyet földszint, két emelet és műszaki szint alkot, különválasztják a tüdőgondozó rendelőket és a kórházi szárnyat. A beruházás értéke 28,8 millió lej. Ugyancsak az Országos Beruházási Társaságon keresztül tervezik a málnásfürdői egykori szálloda újjáépítését. Ott balneológiai továbbképző központ létesül 80 férőhelyes konferenciateremmel, több mint 70 szálláshellyel, 260 fős étkezdével.

A Sepsi Arénában a vendég jelezte, volt már ott kosárlabda-mérkőzésen. Antal Árpád meghívta őt az augusztus 10-i, Sepsi OSK és a kazahsztáni FK Aktobe közötti futballmérkőzésre a stadionba. A polgármester mutatta, a szomszédos telekre – ahol jelenleg kukoricás van – tervezik a korszerű, kétemeletes, 12 ezer négyzetméteres hasznos felülettel rendelkező jégcsarnokot. A létesítmény 2180 nézőt tud befogadni, alkalmas lesz nemzetközi tornák, közösségi rendezvények megszervezésére. Továbbá helyet kap benne egy orvosi központ, melyet szükség esetén igénybe vehetnek a városlakók is. Antal Árpád jelezte, hogy az aréna is átalakítható jégpályává, így egyszerre három jégpálya is működhet, és Brassóval közösen akár jégkorong Európa-bajnokságot is rendezhetnek. Az ötlet tetszett a miniszternek. A terv az Országos Beruházási Társaság versenytárgyalási szakaszában van, keddig lehet rá pályázni. A polgármester reméli, hogy jövőben elkezdődik a csarnok építése.

A sajtónak nyilatkozva a polgármester elmondta: úgy véli, Romániának nagy szerencséje van, mert egy jó miniszter után, mint amilyen Cseke Attila volt, a fejlesztési tárca élére Adrian Veștea került. Nagyon fontos, mert a programok folytonosságáról beszélhetünk, és biztos abban, hogy a megkezdett beruházásokat tovább fogják vinni.

Tamás Sándor köszönetet mondott a miniszternek, hogy elfogadta meghívásukat. Jelezte, három témakörben egyeztettek: strukturális kérdésekről, mint például a kormány sürgősségi rendelete a közigazgatási reformról, mely számukra elfogadhatatlan, továbbá regionális projektekről, mint például a Brassó–Sepsiszentgyörgy–Kézdivásárhely–Bákó autópálya és a minisztérium által finanszírozott pályázatok kapcsán felmerült szervezési kérdésekről.

Adrian-Ioan Veștea közölte, megyeitanács-elnökként nagyon jó kapcsolatot ápolt a háromszéki vezetőkkel, közös programokban gondolkodtak, átlépték a megyehatárokat és a térség fejlesztésére törekedtek. Miniszterként megtartotta ugyanazt a ritmust, hat hete van tisztségben, s már tizenöt megyébe ellátogatott. Annak ellenére, hogy tizenkilenc évi vezetői tapasztalattal rendelkezik – Barcarozsnyó polgármestere, Brassó Megye Tanácsának elnöke volt –, nem gondolja, hogy mindentudó, mondotta, éppen ezért igyekszik a helyszínről begyűjteni az információkat, megérteni a gondokat. A háromszéki polgármesterekkel is találkozott a megyeházán, meghallgatta gondjaikat. Biztosított mindenkit arról, hogy nyitott, konstruktív, fejleszteni akaró ember, aki nem fog akadályozni semmit, de értelmetlen dolgokat sem fog támogatni. Elkötelezett a helyi közigazgatás támogatásában, mivel az áll legközelebb a polgárokhoz – jelentette ki.