Guinness-rekordot állított fel egy hidrogénautó

Az autózás jelenleg igen jelentős átalakuláson megy keresztül: a dízel- és benzinmotoros autók egyre inkább a háttérbe szorulnak, miközben – főleg környezetvédelmi okokból – a helyüket szép lassan a hibrid, valamint az elektromos autók veszik át. Van azonban egy harmadik opció is, mely ígéretes, ám jelenleg még nem igazán van azon a szinten, mint a nevezett egyéb technológiák: ez pedig a hidrogénhajtás – ehhez 2021-ben egy „benzinkutat” is nyitottak Magyarországon.

A háttérben azonban folyamatosan zajlik a technológia fejlesztése, és most a holland Delfti Műszaki Egyetemen értek el egy igen jelentős mérföldkövet az Eco Runner nevű koncepcióautóval: egy „tank” hidrogén-üzemanyaggal 2488 kilométert tettek meg. Az Eco Runner koncepcióautónak több változata is elkészült már a 2005-ös bemutatása óta, például az első, az Eco 1 egyetlen liter benzinnel 557 kilométert tett meg – írja az Interesting Engineering. Ezután a későbbi EcoRunner hajtását a hallgatók hidrogénesre váltották, de dolgoztak azon is, hogy kicsit jobban hasonlítson egy hagyományos autóra. Az első kész példányra 2020-ig kellett várni, és rögtön rekordot is döntött azzal, hogy 1195 kilométert tett meg 36 óra leforgása alatt. Ezzel azonban még nem elégedtek meg, faragtak a jármű tömegén és javítottak annak légellenállási együtthatóján is, a végeredmény pedig az EcoRunner XIII lett.

A rekordkísérletre a németországi Immendingen tesztpályán került sor június 23-án: a jármű átlagsebessége 45 km/g volt, ami duplája annak, amit az elődje tudott elérni. A cél egy korábbi, 2056 kilométeres cél megdöntése volt, ami kétnapnyi körözés után sikerült is – ezután jött egy rövid ünneplés, majd visszamentek a pályára, hogy megnézzék, meddig megy még el a jármű a benne megmaradt, eredetileg 950 gramm hidrogénnel. Végül 2488 kilométer után állt meg a motor, ami Guinness-­világrekord.