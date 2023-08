Együttműködés a fogyasztás csökkentéséért

A klímaváltozás elleni küzdelem egyik igen fontos eleme a repülés fenntarthatóbbá tétele. Tudja ezt a NASA is, ezért a Boeinggel társulva igyekszik egy újfajta, a jövő elvárásainak megfelelő repülőgépet kifejleszteni. Az egy­előre X-66A néven futó projekt egy olyan utasszállító repülőgép nevét takarja, amely nettó nulla károsanyag-kibocsátással üzemelhet. Az X jelzést olyan fejlesztési programoknál használják, ahol a cél a repülés forradalmasítása. Ezeket elsősorban kutatási célokra építik meg, de a később használatos technológiák tesztelésére is használják. Az X jelzést először az 1940-es években használta a NASA elődje, a NACA (National Advisory Committee for Aeronautics). Azóta számos kísérleti repülőgép készült már el a légierővel közösen – emlékeztet az Interesting Engineering.

A polgári légi közlekedés a globális szén-dioxid-kibocsátás 2,5 százalékáért felelős. Ennek több mint felét az egyfolyosós, keskeny törzsű repülőgépek kibocsátása teszi ki. Ilyen például az Airbus A320 vagy a Boeing 737, melyeket a fapados légitársaságok is előszeretettel használnak. A mostani projekt célja az, hogy ezek felépítését forradalmasítsa, és így drasztikusan csökkenjen a károsanyag-kibocsátás. Ilyen változás lehet például a szárny és a törzs átalakítása.

A Boeing ennek szellemében módosítja az egyik MD–90 típusú repülőgépét, amelynek rövidebb lesz a törzse, új hajtóműveket kap, és módosítják a szárnyait is. Erre a gépre kapta meg az X jelölést a Boeing és a NASA, így ez lett az X-66A. A szakemberek azt várják, hogy az új felépítésnek köszönhetően 30 százalékkal kevesebb üzemanyagot használ majd el a gép, még a jelenlegi legalacsonyabb fogyasztású repülőgépekhez képest is. A Boeing 725, a NASA 425 millió dollárt áldoz a projektre a következő hét évben. A cél, hogy 2050-re a repülés elérje a nettó nulla szén-dioxid-kibocsátást.