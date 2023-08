Kilenc vidékfejlesztési intézkedés ideiglenes pályázati eligazító füzetét bocsátották közvitára a Vidéki Beruházásokat Kifizető Ügynökség (AFIR) és a mezőgazdasági minisztérium honlapján. A júniusi minisztercsere után lényegesen megváltoztak a fiatal gazdák vidéki megtelepedésének támogatási feltételei, de a pályázat pontozása is.

A megyei vidékfejlesztési hivataltól kaptuk az információt, hogy augusztus 1-jén a Vidéki Beruházásokat Kifizető Ügynökség (afir.ro) és a mezőgazdasági minisztérium honlapján (madr.ro) közvitára bocsátották az ideiglenes pályázati eligazító füzeteket a következő intézkedéseknél: DR 20 – Beruházások az állattenyésztési ágazatban, DR 25 – Öntözőrendszerek korszerűsítése, DR 26 – Helyi öntözőrendszerek létesítése, DR 28 – Községi utak korszerűsítése, DR 30 – Támogatás a fiatal gazdák megtelepedésére és DR 37 – Ismeret­átadás támogatása. Augusztus 2-án újabb három intézkedésnél jelent meg az ideiglenes füzet: a DR 15-nél – Beruházások a gyümölcstermesztésben; a DR 22-nél – Beruházások a mezőgadasági termékek és gyümölcsök eladásra való előkészítésében, raktározásában és feldolgozásában; a DR 27-nél – Mezei utak létesítése és korszerűsítése.

A közvita időtartama 15 nap, ami azt jelenti, hogy az első csoportnál augusztus 15-ig, míg a másodiknál augusztus 16-ig várják a módosítási javaslatokat a consultare@afir.info ügynökségi vagy a pndr@madr.ro minisztériumi e-mail-címre. Ezt követően a munkacsoportban megvitatják a beérkezett javaslatokat, döntenek, hogy bekerülnek-e az eligazító füzetbe, melynek végleges változata aztán felkerül az ügynökség honlapjára, ahol tanulmányozható lesz, mielőtt (10–15 nap múlva) elindítják a pályáztatást. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy szeptember elején, közepén várható a pályáztatás megkezdése.



Újraírták a fiatal gazdák megtelepedését

A megyei vidékfejlesztési szakemberek tapasztalata szerint a végleges füzetekben nem szoktak lényeges változások lenni az ideiglenes eligazító füzetekhez viszonyítva. Ez alól csak a fiatal gazdák megtelepedésének támogatása képez kivételt, ugyanis június 7-én már egyszer 30 napos közvitára bocsátották az ideiglenes füzetet, amelyet június 25-e környékén visszavontak. Az történt, hogy időközben minisztercsere volt, Petre Daeát Florin Barbu váltotta, és az új agrárminiszter, látva a sok beérkező javaslatot és elégedetlenséget, úgy döntött, újraíratja a pályázati eligazító füzetet. A mostani változat nagymértékben különbözik a júniusitól, ezért elsőként részletesebben ezt ismertetjük. Módosult több pályázási feltétel, de a pontszerzési lehetőségek is teljesen másak, mint a júniusi változatban.

A fiatal gazdák támogatásánál 250 millió eurós keretösszeg lesz pályázható, a megyei vidékfejlesztési hivatal szakemberei még mindig nem tudják, hogy a teljes összeget egyszerre hirdetik-e meg, vagy megosztják, és két évben lesz kiírás. Az intézkedés nagyon népszerű volt a megyében, az előző években több száz fiatal pályázott sikeresen az akkori 40 és 70 ezer euró közötti támogatásra. Az új vidékfejlesztési stratégiában a támogatás egységesen 70 ezer euró, és nem kell hozzá önrész.



Pályázási feltételek

Lássuk egy kissé bővebben, melyek a fiatal gazdáknál a pályázási feltételek az új eligazító füzetben, hiszen több helyen is változtak a júniusiakhoz képest.

Újdonság, hogy most külön alapra pályázhatnak a hegyvidéken gazdálkodó fiatalok, így nem versenyeznek a nem hegyvidéken gazdálkodókkal. (A júniusi változatban ez nem volt benne, abban a hegyvidéki pályázatok csak külön pontot kaptak volna.) A hegyvidékhez tartozás alapfeltétele, hogy a mezőgazdasági területek több mint 50 százaléka hegyvidéken legyen, ugyanígy az állatállományt, valamint a cég székhelyét is ilyen övezetben kell bejegyezni.

A pályázó fiatalnak 41 év alattinak kell lennie a pályázat letevésekor, és megfelelő szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie.

A gazdaság nagyságának az értéke 12 ezer és 100 ezer euró SOC közötti kell hogy legyen, viszont a hegyvidéken gazdálkodók esetében elégséges a 8000 euró SOC. Azok a fiatalok, akik zöldséget termesztenek fóliasátrakban vagy üvegházban, 2300 euró SOC nagyság esetén is pályázhatnak. (Az SOC elnevezés azonos az eddig használt euró SO elnevezéssel, csak most hozzátették a „coefficient” szót, így lett Standard Output Coefficient, vagyis SOC.)

A területhasználat és a gazdaság méretének bizonyítására elfogadott a saját terület, a bérelt terület és például az idősektől vagy a mezőgazdasággal felhagyóktól átvett gazdaságok területe, illetve állatállománya. Köztudottan minden növényfajnak hektáronként és minden állatfajnak és állatkategóriának egyedenként megfelel egy bizonyos SOC-érték, így a fiatal könnyen kiszámíthatja a gazdasága SO-koefficiensét.

Fizikai személyként nem lehet pályázni, engedélyes magánszemély (PFA), egyéni vagy családi vállalkozás vagy cég formájában kell bejegyeztetni a gazdálkodási formát. A mezőgazdasági vállalkozás cégbírósági bejegyzése nem lehet régebbi, mint két év, ugyanígy, az APIA-s vagy az állategészségügyi nyilvántartásba vétel sem haladhatja meg a két évet. A kifizetési ügynökséghez a területalapú kérést az új gazdálkodási forma szerint kell letenni, vagy ha fizikai személyként tették le, kérvényezni kell az új gazdálkodási formára való átírást, az új gazdasági kódot; a gazdaságban levő állatokat szintén át kell íratni az új vállalkozásra.

Az előző évekhez képest változás, hogy az APIA-hoz való bejegyzés, vagyis a támogatások igénylése fizikai személyként vagy cégként nem lehet régebbi, mint két év. Eddig megengedett volt, hogy magánszemélyként a fiatal több mint két éve szerepeljen az APIA-nál területalapú vagy egyéb támogatási kéréssel. Most megengedett viszont, hogy a pályázónak lehet két évnél régebbtől kertje vagy családi fogyasztásra szánt haszonállata (legtöbb két fejőstehén, 50 anyajuh, 25 kecske, 6 hízósertés, legtöbb 75 méhcsalád vagy legtöbb 100 szárnyas). A feltétel ebben az esetben, hogy ezekre nem igényelt semmiféle uniós vagy hazai támogatást.

A cég lehet régebbi is, azzal a feltétellel, hogy a pályázó az APIA-hoz csak az előző két évben jelentkezett be, és nem volt azelőtt mezőgazdasági tevékenysége, illetve mezőgazdasági CAEN-kódja engedélyezve. A többtulajdonosú cégben a fiatal pályázónak a részvények több mint felét kell birtokolnia, valamint be kell mutatnia az adminisztrátori felhatalmazását a többi részvényes részéről. Ugyanígy, a pályázó fiatal nem lehet részvényes olyan más cégben, amely mezőgazdasági tevékenységet folytat.

Fiatal mezőgazdász család esetében a családból csak egy személy pályázhat a támogatásra, ez alól csak az lehet kivétel, ha a házasfelek valamelyike a házasságkötés előtt pályázott, és most egy új gazdasággal történő megtelepedésre kér támogatást.

A fiatal pályázó nem pályázhat más vidékfejlesztési intézkedésre, csak miután megkapta a megtelepedési támogatás második részletét is.

Feltétel a megfelelő szakmai tapasztalat, ami azt jelenti, hogy a fiatalnak felsőfokú vagy mezőgazdasági középiskolai végzettsége kell hogy legyen, de elfogadnak szakmai képzésen szerzett oklevelet, és pályázhat az is, aki vállalja, hogy a második részlet kifizetéséig elvégez (a gazdaság jellegének függvényében) egy növényter­mesztési vagy állattenyésztési szakmai képzést. Ha nincs semmiféle dokumentum a képzésekről, elfogadják szakmai tapasztalatként az utóbbi tíz évben a mezőgazdaságban végzett, összesítve legalább 12 hónapot kitevő munkát, de ebben az esetben szükséges az alkalmazottak adatbázisában (REVISAL) való szereplés és az alkalmazó nyilatkozata. Azok a fiatalok, akik külföldön dolgoztak, hivatalos munkaszerződéssel tudják bizonyítani, hogy az utóbbi tíz évben legkevesebb 12 hónapot dolgoztak a mezőgazdaságban.

A művelt, használt földek esetén – legyen az saját tulajdonú vagy bérelt mezőgazdasági terület – a használati jognak le kell fednie a pályázat legkevesebb két-, legtöbb hároméves megvalósításának időtartamát és a kifizetés utáni ötéves követési, monitorozási időszakot, vagyis a bérleti szerződést legalább nyolc évre kell megkötni. Abban az esetben, ha a terület bérlési szerződése a pályázat letevése előtt több idővel köttetett meg, a régi szerződés mellé egy hosszabbítási mellékletet kell csatolni.

(folytatjuk)