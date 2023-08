Bicikliút a Molnár Józsiás parkban

A gyermekek számára akár forgalmi tanösvényként is felfogható az a bicikliút, amelynek a kifestését a múlt hétvégén kezdték meg a Molnár Józsiás parkban. A parkban eddig is lehetett biciklizni, ezentúl azonban civilizáltabbá válik ez a közlekedési forma.

Kézdivásárhely legrégebbi zöldövezetének, a Molnár Józsiás parknak a járdáit a Sokadalom előtt aszfaltozták le, a napokban pedig zöld festékkel mintegy méter széles bicikliutat is megjelöltek. Az út kijelölését még nem fejezték be. Szilveszter Szabolcs alpolgármestertől megtudtuk: forgalmi jeleket is festenek a zöld sávra, ezek az elsőbbségadásra, mini-gyalogátjárókra hívják majd fel a figyelmet, így a gyermekek akár az alapvető forgalmi szabályokat is elsajátíthatják.

„Régebb nem volt szabad bi­ciklivel közlekedni a parkban, mi ezt a tiltást feloldottuk, akárcsak a kutyák sétáltatására vonatkozót is. Ez nem jelenti azt, hogy nem kell betartani az alapvető szabályokat, például, hogy a kutyák piszkát mindenki takarítsa össze. Erre vonatkozóan is figyelmeztető táblákat helyezünk ki. Szeretnénk, ha az emberek bátran használhatnák a zöldövezetet, ezt bátorítjuk is” – magyarázta Szilveszter Szabolcs.

A városban egyébként a Csipkerózsika Óvodában van forgalmi tanösvény, amelyet az óvodások a forgalmi szabályok elsajátítására használhatnak.