Családi napot tartanak a SIC Feszten augusztus 12-én, szombaton 15 órától az árkosi Szentkereszty-kastély udvarán. A rendezvény célja a család mint kötelék népszerűsítése és fontosságának bemutatása a fiatalok körében, valamint minőségi idő eltöltése családias légkörben a szülők és gyerekek számára szánt színes, változatos, kreatív tanulással és szórakozással egybekötött programokkal. Középpontjában a 2–12 év közötti gyerekek állnak, akik ügyességi, kézműves és szabadtéri hagyományos játékokban próbálhatják ki magukat.

Kiállítás

MÁTÉ BENCE SEPSISZENTGYÖRGYÖN. Romániában először Sepsiszentgyörgyön láthatják Máté Bence világhírű természetfotós Vértelen vadászat című kiállítását augusztus 19. – szeptember 24. között a főtéren. A kiállítást a művész jelenlétében nyitják meg augusztus 19-én 19.30-kor.

Művészetterápiás tevékenység Sepsibükszádon

Augusztus 10-én, csütörtökön 18 órától a sepsibükszádi Vendégházban művészetterápiás tevékenységre kerül sor Keresztes Erikával Alkotó önismeret – az önismeret útján, a magam útján címmel. A belépés díjtalan. Szervező: az RMDSZ Sepsibükszádi Nőszervezete.

Hitvilág

CSÍKSOMLYÓI IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓ. Augusztus 15–19. között tartják a Csíksomlyói Ifjúsági Találkozót, a Gyulafehérvári Főegyházmegye legnagyobb katolikus ifjúsági rendezvényét. A Nem akarsz félszívű követőt – Lényem tiéd! mottóval zajló rendezvényre várnak minden olyan 14 és 30 év közti fiatalt, aki szívesen találkozna másokkal és Istennel, ismerkedne, játszana, imádkozna, feltöltődne, mindezt egy fiatalos és jó hangulatú találkozón. A programkínálat idén is nagyon színes: szentmisével, szentségimádással, kiscsoportos tevékenységekkel, lelki, kézműves- és sportműhellyel, tánccal, rengeteg játékkal, koncerttel és számos meglepetéssel várják az érdeklődőket. Jelentkezni és további információkat kapni a csit.fif.ma honlapon lehet.

ÜNNEPEL AZ ÉLET A LÉLEKBEN IMACSOPORT. A sepsiszentgyörgyi Élet a Lélekben imacsoport augusztus 16-án ünnepli fennállásának 29. évét. Az évforduló alkalmából találkozót tartanak a Krisztus Király-­plébániatemplomban, melynek részeként 17 órától szentségimádás, 18 órától hálaadó szentmise, utána pedig tanúságtételek lesznek. Az ünnepi szentmise szónoka Takó István helyi plébános lesz. Várnak mindenkit a hálaadásra és a közös ünneplésre! Bővebben az eseményről az eletalelekben.ro honlapon olvashatnak.

HÁZASPÁROK LELKIGYAKOR­LATA. Legyen köztetek egyetértés (Róm 15,5) mottóval szervezik meg a házaspárok lelkigyakorlatát a csíksomlyói Jakab Antal Házban szeptember 16-án. A programban szerepel tanúságtétel, előadás, táncterápia, szentségimádás és szentmise. Meghívottak: Ilyés Zsolt plébános, Péterfi Attila és Nóra, Erdős Nándor és Annamária. Jelentkezés és további információk a csaladpasztor.com oldalon.

Rádió

A Mária Rádió sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai élő adásai: 6.45-től Ébredjen a Mária Rádióval, 7.05-től ima a hivatásokért, 7.30-tól szentmise Máramarosszigetről, 8.20-tól A hét plébániája, 9 órától imaszándékok fogadása, 9.15-től Dicsőséges rózsafüzér, 12 órától Úrangyala, 12.05-től Zsolozsma – napközi ima­óra, 12.15-től Déli magazin.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi mai műsora: 16 órától Elemi (románul beszélő), 16.30-tól Ruby Gillman, tinikráken (magyarul beszélő), 18 órától Oppenheimer (magyarul beszélő), 18.15-től Barbie (román feliratos), 20.30-tól Transformers: A fenevadak kora (magyarul beszélő), 21 órától szabadtéri filmvetítés: Bíboreső (román feliratos).

Zsibvásár a rétyi keresztútnál

Augusztus 11–13. között a 11 és a 13E jelzésű országút kereszteződésénél megszervezik a régiségek, használt tárgyak kirakóvásárát, és éjszakába nyúló szórakozásra is lesz lehetőségük az érdeklődőknek. A rétyi Cross­roads vendéglő és a sepsiszentgyörgyi Szimpla kávézó közös rendezvényének felhívásában a szervezők arra buzdítják az érdekelteket, ha akadnak a háztartásukban, a padlásaikon, a lomtáraikban olyan tárgyak, amelyekre már nem tartanak igényt, de nem szívesen dobnák szemétbe, hát tegyék terítékre a zsibvásáron. A felhívás ugyanúgy szól azoknak is, akik régiségeket (könyvek, díszek, érmék, bankjegyek, bútordarabok, múltat idéző egyéb tárgyak) vagy használt háztartási árucikkeket stb. vásárolnának. A helyszínen játszótér is lesz a gyermekekkel érkező érdeklődőknek. A három nap alatt a zsibvásár helyszínén többféle előadást – koncertet, népzenét, néptáncot – ígérnek a szervezők, sőt, villámcsődület-meglepetésekkel is készülnek. Hely- és standigényléssel előzetesen a crossroads­route11@gmail.com e-mail-címen vagy a 0771 513 513-as telefonszámon lehet jelentkezni. Indokolt kérésre vállalják a kiállítandó tárgyak szállítását is.

Forgalomkorlátozások a Székelyföldi Körverseny idején

Ma és csütörtökön lezárják a forgalmat Sepsiszentgyörgy több utcájában. A Székelyföldi Körverseny idén a 17. kiadásához érkezett, a versenyzők Sepsiszentgyörgyön kezdik meg az előfutamot Sugásfürdő irányába, a futam a városközpontból rajtol. Augusztus 9-én, szerdán 17–20 óráig lezárják a forgalmat a következő útvonalon: B the Hotel-parkoló, Grigore Bălan tábornok út, Templom utca, Kálvin tér, Borvíz utca, Honvéd-kút és vissza. Kérik a környéken lakókat, hogy a verseny ideje alatt a gépkocsikkal ne hagyják el az udvarokat vagy a parkolóhelyeket, valamint kövessék a szervezők utasításait. Az első szakasz ünnepélyes rajtjára augusztus 10-én, csütörtökön 11.30–13 óráig kerül sor a következő útvonalon: Lábas Ház, Gróf Mikó Imre utca, 1918. december 1. út, Építők út, Kovászna felé vezető kijárat. Az esemény idejére teljesen lezárják a közúti forgalmat a Szabadság utcában és a Gróf Mikó Imre utcában, ugyanakkor forgalomkorlátozásra kerül sor a Păiuș David hadnagy úton és az Építők úton is.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Gróf Mikó Imre utcai Help Net gyógyszertár teljesít éjszakai szolgálatot (telefon: 0367 802 977). Kézdivásárhelyen ma a Gábor Áron utcai Dr. Max (0752 168 734) gyógyszertár a szolgálatos.

Röviden

CSEREBEREKLUB ÉS HUMORPINCE. A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Házban ma 16 órától a Cserebereklub, 18 órától az alagsorban a Humorpince várja az érdeklődőket, szórakozni vágyókat.

JOGI TANÁCSADÁS. Balogh Klára jogtanácsos ma 13 és 15 óra között fogadja szerkesztőségünkben a jogi tanácsot igénylőket.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékokat, régi ruhákat szállít el ma Illye­falván, csütörtökön Aldobolyban és Sepsiszentkirályban. Az üvegért 5 kilónként egy félliteres sört adnak.

HULLÓCSILLAGOK ÉJSZAKÁJA. A Benedek-mezőn augusztus 12-én, szombaton 21 órától a Vega Csillagvizsgálónál lehet figyelni a Perszeidákat, amelyek rendkívülien látványosnak ígérkeznek az idén.

HALMÁGYI NAPOK. Augusztus 12-én, szombaton megrendezésre kerül a 14. Halmágyi Napok, amelyre hazavárják az elszármazottakat. Kiállítások, vásár, koncertek, játékok és még sok más érdekesség várja az érdeklődőket.

GYÓGYNÖVÉNY-ISMERETI TÚRA. Az Erdélyi Gyógynövénykert Egyesület gyógynövény-ismereti túrát szervez a Madarasi-Hargitán szombaton 9 és 15 óra között. Túravezető: Gáspár Hajnal. Jelentkezni a 0740 230 309-es telefonszámon lehet. Részvételi díj: 60 lej/fő, 14 éves kor alatti gyermekeknek 30 lej/fő. 14 éves kor alattiak csak felnőtt kíséretében vehetnek részt a túrán.