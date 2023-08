Csendőrök a vádlottak padján

Sokak emlékezetében élnek még a képek a tömeget brutális módon oszlató, vízágyút, könny­gázt bevető, gumibotozó csendőrökkel. Noha a 2018-as megmozduláson valóban részt vettek erőszakosabban fellépő tüntetők is, a rendfenntartók válogatás nélkül ütöttek-vágtak, oszlatták a békés tömeget, az esemény után pedig többen arra világítottak rá: az agresszíven fellépő tiltakozók voltaképpen provokátorok voltak, akiket a hatalom szervezett be, hogy eltérítse a demonstrációt és ürügyet teremtsen annak elfojtására. Tipikus szekus módszerek, nem ez volt az első és nem is az utolsó ilyen történet Romániában, sőt, olyannyira megszokott jelenség ez, hogy bizonyára vannak erre szakosodott szakértői a karhatalmi szerveknek, titkosszolgálati struktúráknak.

A 2018-as bukaresti véres eseményen például feltűnő volt bizonyos Gheorghe Sebastian Cucoş ezredes, a csendőrség ideiglenes főparancsnokának ténykedése. A román sajtó egy részében többen szóvá is tették: állítólag az ő utasítására jelentek meg a tüntetés helyszínén azok a futballhuligánok, akik erőszakos cselekedetei indokolttá tették a tömegoszlatást. Aligha véletlen, hogy ugyanez a Gheorghe Sebastian Cucoş egy évvel később, 2019. június 6-án jelen volt az úzvölgyi erőszakos temetőfoglaláson is, amelynek során ortodox pópák jelenlétében, a csendőrség óvó-támogató viszonyulása közepette szélsőséges román szervezetek tagjai és az őket támogató futballhuligánok betörtek a hősi temetőbe, kaput, sírokat rongáltak, zászlórudakkal ütlegelték, köpdösték a békésen demonstráló székelyeket. Ugyancsak román sajtóbeszámolók szerint a civil ruhás Cucoș – akkor a csendőrség parancsnokhelyettese, Carmen Dan belügyminiszter bizalmasa – maga vezette a temető elé vonuló román tüntetőket, és miután a huligánok betörték a kaput, ő tessékelte be az ortodox papokat a törvénytelenül elhelyezett betonkereszteket felszentelő ceremóniára.

Most végre a vádlottak padjára kerülhet ő is, mint ahogy bűntársai felelősségre vonására is megvan az esély, miután öt év után bíróságra került a diaszpóratüntetés ügye. Persze, a vád­emelés csak az első lépés e folyamatban, ráadásul a romániai igazságszolgáltatás működését ismerve egyáltalán nem zárható ki, hogy a vélhetően hosszú évekig elhúzódó per végén mindenkit felmentenek, esetleg szimbolikus mértékű büntetéssel sújtanak majd, az ügyészség tegnapi bejelentése azonban mégiscsak előrelépésnek tekinthető. Különösen ahhoz képest, hogy 2020-ban a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Ügyészség (DIICOT) vádemelés nélkül zárta le az ügyet, a nyomozás 2021-es újraindításáig tehát még csak eme elméleti lehetőség sem volt arra, hogy a bukaresti tüntetést könny­gázzal, vízágyúkkal, masszív gumibotozással leverő csendőrségi vezetőket megbüntessék.

Köztük azt a Cucoșt, akit Úzvölgye miatt vélhetően soha senki nem fog felelősségre vonni – hiszen ez ügyben még csak eljárás sem indult –, sőt, talán már kitüntetésre is felterjesztették. Mert ilyen a román igazságszolgáltatás, mert így működik a román mélyállam, hogy legtöbb esetben a szolgáltatott igazság is csak véletlenszerű, afféle járulékos nyereség.

Borítókép: Diaszpóratüntetés 2018 augusztus 10-én Bukarestben. Fotó: Inquam Photos / George Călin