A vállalat közlése szerint az említett, POIM néven közismert program Háromszék szempontjából kiemelt fontosságú, és arra készülnek, hogy a lassan kétéves késéssel beinduló támogatási vonalon több változás is lesz, amelyekhez alkalmazkodniuk kell. Az már egyértelmű, hogy a késlekedés miatt az eredeti, nyertesnek nyilvánított pályázatban foglalt elképzeléseket módosítani kell. Az egyik oka ennek, hogy több település bizonyos munkálatokra a hazai költségvetésből finanszírozott Anghel Saligny-programban is támogatást kapott, ezek közt olyanok is megtalálhatók, amelyek a POIM-pályázatban is szerepelnek. A szabályzat kizárja a kettős finanszírozást, így el kell dönteni, hogy végül melyik mellett tartanak ki. A másik ok, hogy a nagy infrastruktúra-program két év késéssel indul, és még nem világos, milyen változásokkal.

Kozsokár Attila, a Közüzemek Rt. vezetője szerint a pályázati tanácsadó cég sem tudja még, hogy a késlekedések miatt megrekedt beruházásokkal mi lesz – felosztják azokat kisebb egységekre, és eszerint történik külön-külön a finanszírozás, vagy a támogatást egyben biztosítják, csak átütemezik. Nagyon lassan mozog az egész, a követelmények változnak, esetenként nem is közlik azokat, így nehéz haladni. Kozsokár Attila szerint minden bizonytalanság mellett a Közüzemek a beruházásokról nem mond le. Tudomásuk szerint nem kell új pályázatot benyújtaniuk, a korábban elnyerttel automatikusan bekerülnek a mostani uniós ciklusban támogatandók közé.

Ami az ezekből a forrásokból megvalósítandó fejlesztéseket, beruházásokat illeti, ezek 32 településre terjednek ki. A jelentősebb munkálatok: 10 új mélykút kialakítása, 41 mélykút felújítása, 32 vízkezelő állomás kibővítése, korszerűsítése, 11 vízkezelő pont felújítása, 25 új víztározó létesítése, 15 víztározó felújítása, 60 új szivattyúállomás építése, illetve 4 meglévő felújítása, 489 km vízvezeték lefektetése. A szennyvízkezelés terén a tervek közt 142 km szabadesésű és 28 km nyomóvezeték elhelyezése, 92 szivattyúház megépítése és 5 ilyen létesítmény korszerűsítése szerepel, emellett két új szennyvíztisztító állomás létrehozása és egy meglévő létesítmény bővítése is. A megvalósíthatósági tanulmányban a teljes beruházás értékét 230 millió euró körüli összegre becsülték, a beruházások a megye lakosságának több mint 80 százalékát érintik.