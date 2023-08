SIC Feszt Árkoson

Idén IX. kiadásához érkezett a SIC Feszt, amely augusztus 13-ig tart Árkoson a Szentkereszty kastély udvarán. Akárcsak az elmúlt években, most is tematikus sátrakkal, ismert előadókkal, családi nappal, koncertekkel várják a háromszéki fiatalokat. A SIC Feszt továbbra is az egyik legalacsonyabb árú fesztivál a régióban, ezt mutatják a jegyárak is: a helyszínen mindössze 50 lejbe kerül a napijegy. A fesztivál programja elérhető a FestivApp alkalmazásban is.