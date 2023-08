Fogyasztói társadalmunkban számos földi dolog kínálkozik, ami csábít, amit szeretnénk magunkénak tudni, amit mindörökre megtartanánk vagy újra és újra megszereznénk. Ez a kínálat nagy skálán mozog, és osztályozható aszerint, hogy „jónak” vagy „rossznak” minősítjük a ragaszkodás tárgyát.

Vannak káros függőségek: az alkohol, a drog, de az evés is okozhat függőséget, illetve az élvezetek hajszolása is. Vannak tárgyi ragaszkodások: pénz, autó, ház stb. Továbbá lehet makacsul kötődni munkahelyhez, személyekhez, pozícióhoz, elvekhez.

Azt gondolhatnánk, hogy akadnak kivételek, vagyis „jó” függőségek, amelyek elfogadhatók. Valójában itt nem magáról a függőséget okozó tárgyról, szerről, dologról van szó, hanem magáról a túlzásba vitt kötődésről. Mert ha nem vagyunk képesek uralni ezt a viszonyt, ha alkalomadtán nem tudjuk lazábbra engedni a kötődést, akkor elhatalmasodik az emberen a kényszeres megszerzés, megtartás ingere, és rabjává válik az adott dolognak. Megköti, odaragasztja, és ez a kötődés egyre inkább fojtogató, mint megtartó. Ez pedig az egyén életminőségét is rontja, hiszen a szokás, melynek rabjává vált, eluralkodik a gondolatain, érzésein, sőt kényszeres cselekvésekre készteti, ami káros a fizikai és lelki egészségre és kisugárzik a környezetében élőkre is.

A túlzott ragaszkodás, kötődés nem egyenlő a szeretettel. A függőségi viszony az érintett feleket megfosztja személyes szabadságuktól. Mint minden kapcsolódásban, itt is a legfontosabb az egyensúly megtartása. Lényeges, hogy kötődjünk, szeressünk – személyeket, de akár dolgokat is –, és az elköteleződés is fontos, de egészséges keretek között, ami nem fojtogató, szorító, hanem megtartó, támogató erővel gazdagítja életünket, lelkünket.

Keresztes Erika bizalmi tanácsadó