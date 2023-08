Egyre több felől hallani felháborodott hangokat arról a sürgősségi kormányrendelet-tervezetről, mely az állami kiadások lefaragása és a bevételek növelése érdekében többek között a kulturális intézményeket is célba veszi: összevonnák például az 50 főnél kevesebb alkalmazottat foglalkoztató intézményeket, leépítenék azok személyzetét, csökkentenék azok költségvetését. A nevezett intézkedések ellen több tiltakozó megmozdulást szerveztek országszerte a kulturális intézmények képviselői, így tegnap délben a sepsiszentgyörgyi Andrei Mureșanu Színház előtt is feketébe öltözve tiltakoztak az érintettek.

A megmozduláson a nevezett színház alkalmazottai mellett a Háromszék Táncegyüttes, a Művész mozi, a Cimborák Bábszínház és a Tamási Áron Színház egyes képviselői is megjelentek.

Anna Maria Popa, a sepsiszentgyörgyi román színház igazgatónője – aki a rendelet tervének bejelentése óta vehemensen tiltakozott a határozat ellen – lapunknak elmondta, hogy a Csíki Játékszín volt az akció kezdeményezője, és ők fontosnak tartották csatlakozni ehhez. Mint kifejtette, a kormány illetékesei a napokban egyeztettek a színházak képviselőivel, a támogatásukról biztosították őket, és ígéretet tettek arra vonatkozóan, hogy mihamarabb leülnek velük tárgyalni. „Olyan információkat kaptunk, hogy két hétig még nem hagyják jóvá a határozatot, bízom benne, hogy van még egy kis időnk tárgyalni” – fogalmazott. Három színházigazgató kollégája hétfőn Bukarestben a miniszterelnöki kabinetben folyamodott kihallgatásért, ahonnan továbbküldték őket a kulturális miniszterhez, őt próbálják elérni jelenleg, de arra is ígéretet kaptak, hogy a kormányfő fogadja őket. „Ha összefogunk és meg tudunk szólalni egy határozott közös hangon, kell hogy legyen esély a változásra. Most már elég sokan vagyunk, a petíciónk aláírói a húszezret is meghaladták, nem lehet figyelmen kívül hagyni bennünket. De egyelőre még semmilyen konkrét választ nem kaptunk. Annyit tudunk, hogy dolgoznak a határozattervezeten, mely nem marad meg eredeti formájában, de a kultúra továbbra is veszélyben van. Mert ha az összevonásokat meg is úsznánk, ez nem jelenti azt, hogy a költségvetés-csökkentést is túléljük” – nyilatkozta az igazgatónő.

„Sok évtized munkája nyomán épültek fel ezek a rendszerek – a színház, a múzeum, a táncos mozgalom –, és hogyha elkezdenek papíron játszani ezekkel, össze­omolhat az egész. Márpedig kultúra nélkül nincs emberiség. Kodály mondta annak idején: olyan kevesen vagyunk, hogy a műveletlenség luxusát nem engedhetjük meg magunknak. A kormányrendelet a Háromszék Táncegyüttest is közvetlen módon érintené, hisz 46 alkalmazottunk van... De szerintem nem is számokban kellene ezt mérni, mert minden műfajnak más az értéke. Tiltakozom a kulturális szféra ellehetetlenítése ellen, és azért is, hogy a megkérdezésünk nélkül döntöttek rólunk” – nyilatkozta lapunknak Virág Endre, a táncegyüttes igazgatója.

Lázár-Prezsmer Endre, a Művész mozi programfelelőse szerint a kulturális intézmények identitását, munkájuk fontosságát vonják kétségbe ezzel a rendelettel. „Gyakorlatilag kivesznek a kezünkből olyan eszközöket, melyekkel úgymond élhetőbbé, elviselhetőbbé tudjuk tenni ezt az egész gazdasági helyzetet, ami az országot jellemzi. Szentgyörgyön van egy egyre szélesedő réteg, melynek igénye van a kultúrára, valójában miattuk alakult ki ez a színes kulturális kínálat a városban, melyet gyökerestül megváltoztatna ez a rendelet” – mondta a mozi képviselője.

Szonda Szabolcs, a Bod Péter Megyei Könyvtár igazgatója éppen szabadságát tölti, de ő is aggódik az intézmény jövőjét illetően. Telefonon nyilatkozta lapunknak: „Akik ezt kigondolták, csak számokban gondolkodnak, nem egy sokszínű, sokrétű jelenségként tekintenek a kultúrára. Ha ezt meglépik, szabályszerűen tönkreteszik a kulturális intézmények jó részét, azt az aprólékos, következetes munkát, amelyet évek óta végzünk. Mert a közművelődés esetében lassan tartó építkezés van, mindennap igyekszünk valamit hozzátenni a közösség szellemi javához, Ha ezt megakasztják, minden összeomlik, amit felépítettünk, és meg vagyok győződve arról, hogy a tervezett spórlásokat sem lehet így elérni.”

Precedens nélküli nehéz helyzetbe sodródna nemcsak a szentgyörgyi, hanem a romániai kulturális szféra is ettől a határozattól – mondta lapunknak telefonon Pál-Ferenczi Gyöngyi, a Tamási Áron Színház megbízott igazgatója. „Ami különös ebben a tervezetben, hogy nem indokolja meg elfogadhatóan, miért pont ezeket az intézményeket kell átalakítani, felszámolni, a létszámot a minőség fölé helyezi. És az sem tiszta, hogy mekkora megtakarítást eredményezne ez az intézkedés. Teljességgel lehetetlen helyzetbe kerülnénk, ha a színházunkat összevonnák az Andrei Mureşanuval, és harmadannyi pénzből kellene működnünk. A nyolcvanas évekbeli állapotokhoz térnénk vissza, egyes alkalmazottaknak dupla munkaköröket kellene ellátniuk minimálbérért, értelmetlenné válna az az évtizedes harc, amelyet végül is mindkét társulat sikerrel vívott meg az önállóságért...” – fogalmazott az igazgatónő.