Okospad Sepsiszentgyörgyön

Traccsolás közben a telefonokat is fel lehet tölteni Sepsiszentgyörgy első okospadján, amelyet tegnap helyeztek el a Mihai Viteazul téren, a hétről hétre egyre romosabb szakszervezeti művelődési ház előtt.

Az okospadot az önkormányzat az ifjúsági iroda kezdeményezésére, az ifjúsági világnap alkalmából vásárolta – tudatja a városháza. Valójában beszélgetőhelyről, két, egymással szemközt levő padról van szó, amelyeket egy napelemmel felszerelt tető köt össze. A megújuló forrásból nyert árammal két USB-csatlakozó és két vezeték nélküli töltő segítségével akár rossz időben is feltölthetik telefonjaikat, mobil eszközeiket az ott üldögélők; ingyenes a wifi is, emellett pedig a beépített kijelzőkről a pillanatnyi hőmérséklet, páratartalom, levegőminőség és UV-index is leolvasható. Az egyszerre legtöbb nyolc személyt befogadó okospadot éjszaka led-lámpák világítják meg.

Ha a korszerű és környezetbarát találkozóhely beválik, másokat is beszereznek még, egyelőre azonban arra kérik a lakosságot, hogy vigyázzon az okospadra.

A meghibásodásokat a 0787 588 012-es, az esetleges rongálásokat a helyi rendőrség WhatsApp-elérhetőségén, a 0739 886 992-es telefonszámon lehet jelenteni. (demeter)