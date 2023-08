A közterületen történő rongálások margójára Sepsiszentgyörgy mindannyiunk városa, és miként otthonunkat is családtagjainkkal közösen alakítjuk, úgy városunkat is folyamatosan együtt kell formálnunk, együtt kell vigyáznunk és óvnunk.

Mindannyian felelősek vagyunk azért, hogy milyen élettérben élünk, és mindannyian tehetünk is azért, hogy jól érezzük magunkat és büszkék legyünk városunkra. Egy civilizált közösségben való együttélés szabályai a kölcsönös tiszteleten kell hogy alapuljanak, a sepsiszentgyörgyiek nevében ezért az önkormányzat több tiszteletet kér azok iránt, akik nap mint nap a városért dolgoznak.

Döbbenettel és szomorúsággal vettük tudomásul, hogy az idén májusban Sepsiszentgyörgyre kihelyezett tizenhárom kerékpárjavító standból két hónap alatt tizenkettőt rongáltak meg ismeretlen tettesek. A vocalcycle-lel közösen megálmodott Bike First Aid-pontok május óta nyújtottak segítséget a bringák kerekeinek felfújásában vagy apróbb javításokban. Sepsiszentgyörgy Önkormányzata feljelentést tett az ügyben, és egyben arra kéri a lakosságot, hogy ha bárki észlel erre vonatkozó jeleket, azonnal jelentse. A közösség tud segíteni az ilyen és ehhez hasonló rongálások tetteseinek beazonosításában. Sepsiszentgyörgy csak akkor lesz jobb hely, ha közös erővel teszünk érte, ha mindenki a szívügyének érzi, hogy napról napra biztonságosabb, szebb legyen.

A szégyenfal önmagában nem megoldás

Ha valamin éppen bosszankodunk, vagy csak meg szeretnénk osztani a bennünket ért kárt, esetleg kiönteni a lelkünket, akkor előszeretettel fordulunk a közösségi médiához, azon belül is a panaszkodásra alkalmas egyik legnépszerűbb felület a sepsiszentgyörgyi szégyenfal. Találunk itt mindent, cenzúra nélkül lehet vádaskodni, rágalmazni, hibáztatni és ujjal mutogatni személyekre, csoportokra és intézményekre, mindezt minden következmény nélkül. Ezek a bejegyzések formájában megjelenő egyéni megnyilvánulások azonban nem oldanak meg egyetlen problémát sem, a romboláshoz közelebb állnak, mint az építéshez. Attól, amiért jogos panasz vagy személyes frusztráció szöveg formájában kerül fel a világhálóra, az ügy nem fog magától megoldódni. A probléma megoldására csak akkor van tényleges esély, ha azt a szakhatóságoknak jelentjük, vállalva saját identitásunkat.

Forduljunk bizalommal a Helyi Rendőrséghez

Sepsiszentgyörgy Önkormányzata arra kér és bátorít minden sepsiszentgyörgyi lakost, hogy az észlelt rongálások, szabálysértések esetén azonnal forduljanak a Helyi Rendőrség munkatársaihoz, akik a 0800 800 767-es ingyenes zöldszámon, illetve a 0739 886 992-es WhatsApp-számon a nap 24 órájában elérhetőek, de fel lehet venni velük a kapcsolatot a közösségi médiában is, ahol a www.facebook.com/sepsipolice címen találhatóak meg. A Helyi Rendőrség oldalát azért is érdemes követni, mert rendszeresen hasznos, az itt élőket érintő információkat osztanak meg. Egy bejelentésnél sokkal könnyebb azonosítani a körülményeket, ha az észlelt problémához egy fénykép vagy egy rövid leírás is társul, ez segíti a rendőrök munkáját.

Nem a büntetés a cél – vallják a Helyi Rendőrség munkatársai, akik szerint példamutatással, a jóra történő neveléssel sokkal többet lehet elérni, mint esetenként egy-egy büntetés kiszabásával. Például amikor tetten érték az elkövetőket, az eldobott cigarettacsikkeket vagy tökmaghéjakat inkább összeszedették velük, ezzel is a környezet tisztán tartására és egymás tiszteletére nevelve a fiatalokat.

A zöldszámon történő bejelentésnek köszönhetően találtak rá egy fogyatékkal élő fiúra, akinek az eltűnését az édesanyja jelentette be. A Helyi Rendőrségre elsősorban erőforrásként segítő, nem pedig büntető szervként gondoljunk.

A mi városunk, a mi felelősségünk

Ahogyan saját otthonunkra is vigyázunk, óvjuk, karbantartjuk, ugyanúgy viszonyuljunk a városhoz, közös tágasabb otthonunkhoz is ugyanilyen viszonyulásunk kellene hogy legyen.

Ahogy a szemetet alkalomadtán eldobó gyermeket megtanítjuk arra, hogy ezt nem szabad, figyelmeztetjük és neveljük, úgy a városunkat rongáló, rondító egyéneket is figyelmeztetniük kell az illetékes hatóságoknak, rendfenntartóknak, ezért ne féljünk hozzájuk fordulni, ha ilyesmit észlelünk.

Mindannyiunk közös érdeke, hogy rend, tisztaság legyen, mert lehet, hogy holnap mi magunk szorulnánk segítségre, és akkor jó, ha számíthatunk a közösségre.

