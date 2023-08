Szotyornak várnia kell

Összeértek idén a régebbi és az újabb pályázatok, és mivel csupa határidős munkálatról van szó, megváltoztak a prioritások: a szotyori gondok megoldását hátrább kellett tenni – jelentette ki Tóth-Birtan Csaba a júliusi tanácsülésen, megígérve, hogy ezekre is sort kerítenek, miután a mostani hajtás lejár.

Sepsiszentgyörgy alpolgármestere Miklós András szotyori falufelelősnek válaszolt, aki ismét szóvá tette, hogy a januárban kért fűnyíró gépet még mindig nem kapta meg. Egy hónappal korábban már lajstromba szedte azokat a teendőket, amelyek elvégzését az önkormányzattól várják (erről Szotyori gondok címmel számoltunk be lapunk július 6-i számában), kiemelve a földekre vezető megrozzant Olt-híd állapotát; akkor azt ígérte, hogy ezután minden alkalommal emlékeztetni fogja a városvezetőket a falu elvárásaira. Ezúttal azonban azt sérelmezte, hogy nem segíti őt feladataiban az önkormányzat, hiszen legtöbb kérését régen megfogalmazta, ám mindig csak ígéreteket kapott, miközben egy falubelije – egy olyan fiatal, aki eddig nem vett részt semmilyen közösségi munkában – rögtön megkapta az általa igényelt visszapillantó tükröt a település egyetlen aszfaltozott utcájába. A közlekedési eszköz hasznát nem vitatja, mert az útkereszteződést valóban nehéz belátni, csak nem tudja, hogy így érdemes-e folytatnia a munkáját.

Kérést bárki benyújthat az önkormányzatnak, nem csupán a falufelelős, ez azért oldódott meg szinte azonnal, mert a városi kertészetnek éppen volt visszapillantó tükre raktáron – magyarázta Tóth-Birtan Csaba. Azt is elmondta: a fűnyíró gépet a Kónya Ádám Művelődési Ház költségvetésébe kell belefoglalni, mert oda tartozik a szotyori kultúrotthon is, de a költségvetési korlátozások miatt ez nehezebben megy a szokásosnál. A többi megoldásra váró problémát kénytelenek elnapolni, mert rengeteg pályázatot kell az idén befejezni a városban, kevés embere van ezekhez az önkormányzatnak, és alkalmazni sem tudnak plusz munkaerőt. Emiatt a kevésbé sürgető munkálatokkal most nem foglalkoznak, csak a határidős beruházások lezárása után.