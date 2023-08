Nagycsaládosok közösségerősítő tábora

Gál Judit nagycsaládos édesanya szerkesztőségünkhöz eljuttatott beszámolójából kiderült, a kezdeményezők színes programot állítottak össze, ezek révén nyílt lehetőség arra, hogy a táborozók megismerhessék, támogathassák egymást. A vártemplomi gyülekezet önkéntes fiataljai a gyermekek számára szerveztek a korosztályoknak megfelelő tevékenységeket, miközben szüleiknek házasság- és kapcsolaterősítő, önismereti alkalmakat biztosítottak.

Kondor Ágota mentálhigiénés szakember előadásában a házasság különböző szakaszait járta körül, a friss házasokat érintő lehetséges próbatételektől a fészek kiürülése, a gyermekek távozása utáni helyzetig, amikor már a házastársak által ápolt kapcsolatra kell támaszkodni. Antal M. Ildikó és Antal Attila pszichológus házaspár a családra, illetve az ahhoz kapcsolódó esélyeke és buktatókra, kihívásokra és lehetőségekre össz­pontosított előadásában, a helyes kommunikáció fontosságát is érintve. Egy másik foglalkozáson külön beszélgettek az anyákkal és apákkal, lehetőség adódott kérdezni, problémákat megosztani, akár tanácsot kérni. Az erőszakmentes kommunikációt helyezte előadása középpontjába Roth Levente mentálhigiénés szakember, lelkész, aki maga is többgyerekes családapa.

A Marshall Rosenberg amerikai klinikai pszichológus által kifejlesztett módszer hatékonyságát saját példákkal is alátámasztotta. A fonalművészet titkaiba Kövendi Edit vezette be a táborozókat, szőni tanította az érdeklődőket, a gyermekek lelkesedéssel, kíváncsian fogadták az új ismereteket, a felnőttek pedig egy kisfilm révén nyertek betekintést a szövés művészetébe. A rendezvényt számos szabadidős tevékenység gazdagította, volt reggeli torna, íjászat, közös fürdőzés, horgászás, filmnézés, asztalitenisz, bújócskázás és focibajnokság is, a tábortűz köré összesereglett csapatot pedig Hajdú Loránd zenéje kovácsolta összetartó közösséggé.

A tábort záró istentiszteleten Bucsi Zsolt Tamás lelkész József és testvéreinek története kapcsán annak tanulságairól, a megbocsátás fontosságáról, az Istenre bízott élet értékéről beszélt. Ugyanakkor a rendezvény ideje alatt készült családi fényképekkel ajándékozta meg a táborozókat. A közösségépítő tábor megvalósulását a megyeszékhely és a megye önkormányzata, a vártemplomi egyházközség illetve számos vállalkozó támogatta. (dvk)