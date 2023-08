A tiltakozás 11 órakor kezdődött, ezzel egyidőben az élő közvetítés is elkezdődött az akcióban részt vevő szervezetek közösségi oldalain, ahol élő felvételeket láthattak az érdeklődők az ország különböző városaiban párhuzamosan zajló rendezvényekről. A Tamási Áron Színház előtt az intézmény teljes munkaközössége, valamint a Cimborák Bábszínház, a Háromszék Táncegyüttes és az M Stúdió személyzete is némán tiltakozott, hozzájuk csatlakoztak később a Székely Nemzeti Múzeumnak és hálózatának – Magma Kortárs Művészeti Kiállítótér, Lábasház, Gyárfás Jenő Képtár, Csernátoni Haszmann Pál Múzeum, Incze László Céhtörténeti Múzeum, Erdővidék Múzeuma, a zabolai Csángó Néprajzi Múzeum – képviselői, majd az Andrei Mureşanu Színház társulata is megérkezett egy feketébe öltözött bábuval. A bábut egy fekete koporsóban helyezték el, majd az időközben még tovább bővülő gyászmenet átvonult a prefektusi hivatal elé. A Bod Péter Megyei Könyvtár, a Kónya Ádám Művelődési Ház, a Kovászna Megyei Művelődési Központ, a Művészeti és Népiskola, Erdélyi Művészeti Központ, Keleti Kárpátok Múzeuma és más helyi és megyei fenntartású intézmények képviselői is jelen voltak tehát, a tiltakozók mintegy kétszáz fős csoportot alkottak a prefektúra előtt. Többen is feliratokkal érkeztek, miszerint egyetértenek azokkal a memorandumokkal, amelyeket a Román Színházi Szövetség (UNITER) és a Romániai Múzeumok Országos Hálózata (RNMR) fogalmazott meg, és hogy szerintük a kultúra múltat, jelent és jövőt is jelent. Az online közvetítés során rengeteg más intézményt is láthattunk, akik Szatmárnémetitől Bukarestig, Székelyudvarhelytől Brassóig csatlakoztak a szimultán zajló tiltakozáshoz.

Ráduly István prefektus fogadta a sepsiszentgyörgyi megmozdulás küldöttségét. Mint mondta, megérti felháborodásukat, és továbbítani fogja panaszukat a kormány felé, de nem tartja annyira drámainak a helyzetet, mivel egyelőre még nem jelent meg az a bizonyos határozat, és amíg még nincs eldöntve semmi, addig nincs, ami ellen tüntetni. A megjelentek azonban azzal érveltek, hogy éppen ezt szeretnék megelőzni, mert miután elkészül a kormányrendelet, már talán késő lesz tiltakozni. Popa Anna Maria, az Andrei Mureşanu Színház igazgatónője és a megmozdulás egyik szervezője elmondta: már több formában is megpróbálták eljuttatni üzenetüket az illetékesekhez, és mindenütt úgy tettnek, mintha hallanák őket, de ebből semmi nem látszik a gyakorlatban. Hangsúlyozta, hogy több szempontból is problematikus a készülő rendelet, mert felülírja a kulturális intézmények működésére vonatkozó törvényeket. Egyébként a kultúra a nemzeti össztermék 2 százalékát jelenti, ebből akarnak spórolni – jelentette ki.

A rendezvény sikeres volt, de már nem mer reménykedni, amíg nem látja feketén-fehéren az eredményeket – mondta később lapunknak Popa Anna Mária. „Már nem bízom bennük. A Ciolacu-kabinet képviselői egyik nap mindent megígérnek nekünk, s másnap azt mondják a sajtónak, hogy itt valami félreértés van, mert nem akarnak megszüntetni semmit, csak összevonni akarnak... Vagy nem értik, vagy nem akarják érteni, hogy miről van szó, de olyan, mintha a falaknak beszélnénk” – fogalmazott.