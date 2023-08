Megjelent

Az augusztusi Székelyföld témája: történelem és film. Az ötletgazda, Magyarosi Sándor szerkesztő abból indult ki, hogy manapság meglehetősen sok olyan filmet mutattak be, amelyek a magyar történelem egy-egy korszakát dolgozzák fel, és ezeknek időnként sikerül felborzolniuk a történésztársadalom kedélyét. Ez az egyik oka annak, amiért a Székelyföld is reflektál a jelenségre. A másik ok abban keresendő, hogy a közelmúltban bemutatott vagy készülőben lévő alkotások között több olyan is van, amelynek valamiféle módon Erdély történelméhez van köze. A folyóiratban beszélgetés olvasható Szederkényi Olgával, a Böll közlegény megmentése című dokumentumfilm rendezőjével, Spitzer Judittal, a gróf Bánffy Katalinról készült dokumentumfilm rendezőjével, Szebeni Zsuzsával, A maga természete szerint és szabadon című dokumentumfilm rendezőjével, portréinterjú Edoardo Winspeare olasz filmrendezővel, továbbá négy beszélgetés a Tündérkert című sorozat alkotóival és történész szakértőjével: Helmeczy Dorottya producerrel, Horváth András Dezső forgatókönyvíróval és Madarász Isti rendezővel; Oborni Teréz történésszel, Pintér Réka látványtervezővel és Zelenka Nóra jelmeztervezővel. Timár Péter a Hadik című filmről értekezik a történész szemszögéből, S. Király Béla pedig Blága L. József filmkritikussal és filozófiatanárral készít beszélgetést. Az elmaradhatatlan szépirodalmi rovatban Borsodi L. László, Horváth Ildikó, Ficsku Pál, Nagy Attila, Simonfy József, Tatár Sándor, Vados Anna és Vasas Tamás versei, valamint Sztaskó Richard és Kovács Attila György prózája olvasható. A lapszámot a Tündérkert című sorozat forgatásán készült fotók illusztrálják. A Székelyföld kapható a H-Press Kft. lapárudáiban.

Fonalfestő-műhelymunka

A Székely Nemzeti Múzeum Árnyalatok című kiállításának záróeseményeként augusztus 26-án, szombaton 10–18 óráig Páll Etelka szövő, növényi festő és Borbély Izabella selyemfestő vezetésével újabb műhelymunkát tartanak felnőttek számára. A program azoknak az érdeklődőknek szól, akik szeretnének bővebb ismereteket és gyakorlatot szerezni a fésült (nemezelni való) gyapjú, az előfonal és a fonal növényi festésének technikájáról. Részvételi díj: 300 lej/fő, mely tartalmazza az egész napos képzés díját és minden anyagköltséget. Jelentkezni augusztus 25-ig a lazarpkinga@gmail.com e-mail-címen és a 0744 863 495-ös telefonszámon lehet. A résztvevők száma korlátozott.

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai élő adásai: 6 órától Reggeli csendesség, 6.45-től Ébredjen a Mária Rádióval, 7.05-től ima a hivatásokért, 8 órától szentmise Vajdahunyadról, 8.50-től A hét plébániája, 9 órától imaszándékok fogadása, 9.15-től Dicsőséges rózsafüzér, 12 órától Úrangyala, 12.05-től Zsolozsma – napközi ima­óra. Honlap: mariaradio.ro.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi műsorán ma: 16.15-től Tini Nindzsa Teknőcök: Mutáns káosz (magyarul beszélő), 16.30-tól Elemi (románul beszélő), 18 órától Kísértetkastély (magyarul beszélő), 18.30-tól MEG2. – Az árok (román feliratos), 20.15-től Barbie (román feliratos), 20.30-tól szabadtéri filmvetítés: Hair (román feliratos); csütörtökön: 16 órától Elemi (magyarul beszélő), 16 órától Pocahontas (románul beszélő), 17.45-től Oppenheimer (magyarul beszélő), 18 órától Mis­sion: Impossible, Leszámolás, első rész (magyarul beszélő), 20.45-től A félelem fészke (román feliratos), 21 órától Barátnőt felveszünk (magyarul beszélő).

Sepsiszentgyörgyi kalandvonat

A Sepsi Tour kalandvonat a megszokott menetrend szerint közlekedik. A kisvonat szerdánként és csütörtökönként kizárólag csoportok számára, pénteken, szombaton és vasárnap bővített menetrend szerint, két útvonalon jár: 11, 13 és 15 órakor a Kálvin térről indul Sugásfürdőre, az üdülőtelepről pedig 12, 14 és 16 órakor indul vissza. 17 és 18 órától városi körútra lehet jegyet váltani. A vonaton megvásárolható jegyek ára felnőtteknek 12, gyerekeknek 6 lej. Részletes menetrend és foglalás a vadon.ro/magyar/57 honlapon.

Hitvilág

BÉRMÁLKOZÁSI FELKÉSZÍTŐ. A sepsiszentgyörgyi Krisztus Király-plébánián és a Szent József-plébánián X–XI. osztályosok jelentkezését várják az ősztől induló bérmálkozási felkészítőre. Jelentkezni a plébániák Face­book-oldalán megadott hivatkozáson keresztül, az irodákban vagy személyesen lehet.

ÜNNEPEL AZ ÉLET A LÉLEKBEN IMACSOPORT. A sepsiszentgyörgyi Élet a Lélekben imacsoport augusztus 16-án, ma ünnepli fennállásának 29. évét. Az évforduló alkalmából találkozót tartanak a Krisztus Király-plébániatemplomban, melynek keretében 17 órától szentségimádás, 18 órától hálaadó szentmise, utána pedig tanúságtételek lesznek. Az ünnepi szentmise szónoka Takó István helyi plébános. Várnak mindenkit a hála­adásra és a közös ünneplésre. Bővebben az eseményről az eletalelekben.ro honlapon olvashatnak.

SZENT ISTVÁN-NAPI ÜNNEP. Nemzeti ünnepünk, Szent István király ünnepe, augusztus 20. vasárnapra esik. A szokásos módon 18 órától kezdődő ünnepi szentmise után rövid ünnepséget tartanak Sepsiszentgyörgyön a Szent József-templom előtt a Szent István-szobornál, amelyre szeretettel várnak mindenkit.

MEGEMLÉKEZÉS ÉS KONFERENCIA MÁRTON ÁRON PÜSPÖK TISZTELETÉRE. Augusztus 26-án tartják a Márton Áron püspök tiszteletére 12. alkalommal megrendezett csíkszentdomokosi megemlékezést és konferenciát, melyre mindenkit hívnak és várnak. Az ünnepi szentmisét, mely 10 órakor kezdődik, Kovács Gergely gyulafehérvári érsek mutatja be, szentbeszédet mond Bőjte Csongor kolozsvári segédlelkész. A rendezvény teljes programja megtalálható a www.martonaronmuzeum.eu oldalon.

GYÓGYÍTÓ LELKIGYAKORLAT. Sepsiszentgyörgyön a Szent József-plébánián augusztus 28. és október 2. között minden hétfőn öthetes lelkigyakorlatot szerveznek, amelynek mottója: „Az Ő sebei által nyertetek gyógyulást” (Iz. 53, 5.). A program 18 órakor szentmisével kezdődik, utána bevezető a témáról a plébánián, kiscsoportos foglalkozás és szentségimádás. A lelki sebek gyógyulásáért imádkoznak. Szervezők: a Szent József-plébánia, Ilyés Zsolt plébános és a sepsiszentgyörgyi medjugorjei imacsoport. Jelentkezni lehet telefonon Kónya Rózánál (0745 088 672) és Tőkés Erzsébetnél (0745 266 997).

RÖVID TERÁPIA. A Bonus Pastor Alapítvány augusztus 28-ától 12 napos rövid terápiás programot szervez szenvedélybetegek és felnőtt hozzátartozóik számára. Szeretettel várják mindazokat, akik szabadulni szeretnének alkohol-, drog-, játék- vagy társfüggőségüktől. A terápiás program helyszíne a Magyarózdi Terápiás Otthon (Maros megye, Marosludastól 15 km-re). Jelentkezni, további részletek felől érdeklődni Kézdivásárhelyen Gergely Dóránál (0745 202 042), Sepsiszentgyörgyön Kozma Ferencnél (0757 489 778) lehet.

Röviden

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékokat, régi ruhákat szállít el ma Hidvégen és Nyáraspatakon, csütörtökön Bölönben és Bölönpatakon, pénteken Középajtán. Az üvegért 5 kilónként egy félliteres sört adnak.

ELMARAD. Balogh Klára jogtanácsos szokásos szerdai ingyenes tanácsadása ma elmarad. Jövő héten, szerdán 13–15 óráig lehet újra jogi tanácsot kérni.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Bánki Donát utcai Catena gyógyszertár teljesít éjszakai szolgálatot (telefon: 0367 804 709). Kézdivásárhelyen ma a Gábor Áron utcai Dr. Max (0752 168 734) gyógyszertár a szolgálatos.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön egész héten 9–12 óráig a Sport utca 3. szám, 1/I/1. cím alatti Oral Care rendelőben fogadják a sürgősségi eseteket (0267 708 465).