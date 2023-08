Pótlékot mindenkinek!

Miből is lehetne pótolni az államkassza hiányát, ha a multinacionális nagy cégek, szegények, semmit sem tudnak befizetni abba? Mert sokuknak üzleti forgalma ugyan (több) száz millió lej is lehet, de tiszta veszteségesek. Szerencsére vannak a kis-, közép- és családi vállalkozások, amelyek majd utánatöltik az állami költségvetést, amely ezer sebből vérzik (el) mindenféle pótlékok, speciális nyugdíjak és a (só)hivatalok alkalmazottainak (ki)fizetése miatt.

A pénzügyminisztériumnál lévő szakszervezetisek joggal háborodnak fel, amikor olyanokat hallanak, hogy rajtuk is akar spórolni az állam. Ugyanis szerintük felesleges megszüntetni bizonyos kedvezményeket, ami azt jelenti: tudják, hogy azokra bizony van pénz, és a miniszter feleslegesen akarja őket megfosztani jól megérdemelt jövedelmüktől. Ők ugyanis ott vannak a tövén a pénzeknek, az államkassza kulcsát őrizve. Mert micsoda disznóság az is, hogy egyesektől megvonnák az üdülési jegyeket? (Gondolom, olyan alapon, hogy egész évben a munkahelyen üdülnek.) Az államkasszából fizetettek általában 15 százalék veszélyességi pótlékot kapnak. Ha az államnál dolgozni ilyen rossz és veszélyes, vajon miért dolgoznak ott olyan sokan? (Ebben élen járunk Európában.) Miért nem mennek magáncégekhez?

Aztán a pénzügyminiszter a dolgozók oldalára állt, és megmondta, hogy ő az alkalmazottak partnere, és ajtaja mindig nyitva áll előttük. Persze hogy fel vannak háborodva a tisztségviselők. Mert 6000 leje van egy felügyelőnek, hogy szembeálljon egy ügyvéddel, akinek 10 000 lej a fizetése. A szakszervezeti vezető Vasile Marica megmondta, hogy a politikusok mindent rájuk kennek, de persze ők szavazzák meg a (rossz) pénzügyi törvényeket. Mert mit el nem akarnak venni az alkalmazottaktól! Felháborító! Akinek 10 000 lejen felüli bruttó fizetése van, az nem kap vakációs ingyenjegyet. Az átlagfizetés a minisztériumban „csak” 7500 lej, és 175-en keresnek 10 000 lej felett. A titoktartási kötelezettség betartása miatt is jár némi pótlék (hát kérdem én, vajon az miért is nincs benne a szolgálati kötelezettségben?)...

Aztán micsoda dolog, hogy az állami alkalmazottak különféle pótlékait aljas módon csökkenteni akarják? Mert sok állami alkalmazott bizony sanyarú körülmények között kényszerül dolgozni. Ezért megérdemlik a különféle pótlékokat! Neamţ Megye Tanácsánál még aranyérpótlékot is megszavaztak, mert sokat dolgoznak ülve. Aztán az orvosi vizsgálatok szerint a főnökök, alkalmazottak, sofőrök és mások is „veszélyeknek vannak kitéve”. Sokat ülnek a széken a régi képernyők előtt, és azért bizony különféle betegségeket szerezhetnek. Az állami alkalmazásban levők 50-féle pótlékot kapnak. A Feddhetetlenségi Ügynökség alkalmazottainak 25 százalékos neuropszichikai pótlék jár. Vaslui megyében a megyei tanácsnál mindenki veszélyességi pótlékot kap, a tanácselnöktől kezdve a sofőrökig, kapusokig, mert veszélyes környezetben dolgoznak. Az oktatási minisztériumban egy autóvezetőnek a fizetése mindenféle pótlékkal együtt havonta 5500 lej. Egy felsőfokú végzettséggel és 25 év szolgálati idővel rendelkező tanár bruttó fizetése 5517 lej.

A Bákó megyei helyi rendőrség küldött egy kérést a polgármesteri hivatalnak, miszerint adjanak pótlékot az ártalmas munkakörülmények miatt, mert igen sokat írnak kézzel, s izomlázat kapnak ettől, és igen sokat ülnek irodai székükben is. A védelmi minisztérium 81 ezer alkalmazottja káros vagy veszélyes körülmények között dolgozik. (Szerencsére nem a fronton vannak.) Neuropszichikai túlterheltség miatt 889-en kapnak pótlékot. Akik elkülönülten, egyedül dolgoznak, azért külön pótlék jár. Ez azt jelenti, hogy mindenféle igazgatóknak, akik külön ülnek az irodájukban, ez is járna.

De aki nem bírja a közösséget, és kénytelen másokkal együtt dolgozni, az is megérdemelné. Aztán a családban egyedül dolgozó is (mert a felségének nincs munkahelye vagy boldog utódokat kénytelen egyedül nevelni) kaphat pótlékot. Akik európai pénzalapokkal dolgoznak, azok mind-mind pótlékot kapnak, biztosan azért, hogy csökkentsék a pénzek saját zsebbe csúsztatására irányuló kísértést.

Végül is Romániában azok is érdemelnének veszélyességi pótlékot, akik ilyesmit most nem kapnak, mert az államkasszára és rájuk nézve a hatalmas pótlékokat bezsebelők veszélyesek.

Borítókép: Inquam Photos / Octav Ganea