Emléktábla Albisban

Ekképpen állnak össze községeinkben, falvainkban közszemlére avagy a templomokban elhelyezett világháborús hősi emléktáblák, s túl ezeken azok, amelyeken nemcsak a lepergett két világháború helyi hőseinek nevét örökítették meg, hanem a magyar forradalom és szabadságharc emléktáblái is. Ezeknek az összeállítására olykor egy emberi élet szükséges, s voltak, vannak olyanok, akik egy életen keresztül kutatták, jegyezték nemcsak a harctereken maradt negyvennyolcasokat, hanem azokat is, akik szerencsésen hazakerültek, s mint a Rikán Belőli Honvédegylet tagjai éltek falujukban nagy tiszteletben, amíg be nem borította őket a hazai hant.

Albisban tíz férfiember vállalt szerepet a szabadságharcban, tizenegy személy volt az első világháborúban, huszonkilenc a második világégésben, köztük olyanok is, akik megjárták a földvári haláltábort és nagyon körülményesen szabadultak. Két egykori tanárnak, a település szülötteinek, Bakcsi Csilla nyugalmazott maksai magyartanárnak és Kisgyörgy Berta magyar–történelem szakos pedagógusnak, faluismerőknek sikerült összeállítaniuk és megörökíteniük az albisi negyvennyol­casok és világháborús hősök névsorát, adományként, szülőfalujuk iránti tiszteletből. Márványra kerültek a nevek a harangtorony portikuszában.

A rendezvény jelentőségéről Bakcsi Csilla beszélt a népes közönség előtt, jelenlétével megtisztelte az eseményt Rákosi Árpád, Csernáton község polgármestere is. Koszorúzás után Tódor Béla albisi református lelkipásztor mondott áldást. A templomban tanulságos művészi műsor követte az eseményt, tanulságos, mert a hozzá simuló szavalatok közben felnőtt férfiak kórusa zenekísérettel bizonyította, hogy ilyen alkalmakkor a felnőtteket is meg lehet kérni ilyen nemes feladatra, s ezt tették az ötletgazda tanárok. Hogy lesz-e az idén szilvatermés Albisban, azt csak sejteni lehet, de a kultúrotthonban előkerült az eredeti albisi szilvórium, s olyan baráti találkozó és hangulat alakult ki, amilyenre többször is sort kellene keríteni az elkövetkező esztendőkben.