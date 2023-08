Csomaggal próbálták átverni

Olvasónkat mobiltelefonján hívták fel, egy női hang románul közölte vele, hogy megérkezett a Budapestről rendelt csomagja az orvosi eszközökkel, jó nagy és nehéz, nemsokára kézbesítik, 135 lej lesz. Mondta, hogy ő nem rendelt semmit, és nem vár csomagot sehonnan, ám ennek ellenére többször visszahívták, üzeneteket is küldtek – mindig más számról –, hogy vegye át. Egy cégnevet is említettek, amely egy sepsiszentgyörgyi üzleté is, de az nem egészségügyi termékeket árul. Később egy cégjelzés nélküli piros autó állt meg a lakása előtt, egy nő szállt ki belőle és egyenesen hozzá csengetett be, pedig több lakó és vállalkozás is van az udvaron.

Mivel azonban panaszosunk közben kérdezősködni kezdett az ismerőseitől (Budapesten élőktől is), megtudta, hogy ezzel a módszerrel próbálkoztak másoknál is – akadt, aki gyanútlanul átvette és ki is fizette a csomagot, ám amikor kibontotta, téglát talált benne –, így hát nem nyitott ajtót, és a piros kocsi elment. Később visszatért az állítólagos küldönc, de akkor is zárt ajtókra talált.

Az idős hölgy örülne is, hogy nem dőlt be a csalóknak, de utólag az foglalkoztatja, hogy honnan tudták a mobiltelefonszámát és a lak­címét?