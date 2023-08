Hírünk a nagyvilágban

Csak a tengerparton négyen veszítették életüket, többen pedig komoly veszélybe kerültek, miután fittyet hányva minden hatósági figyelmeztetésre, bemerészkedtek a hullámok közé. Sőt, egyesek egyenesen úgy gondolták, a vízimentőket is móresre tanítják – egy kis veréssel –, elvégre nekik senki ne mondja meg, mikor fürdőzhetnek a tengerben. Olyanok is kerültek, akik nyaralótársaik bántalmazásával gondolták elütni az időt, majd amikor a csendőrök közelebbről érdeklődtek a történtek felől, a hatóságiaknak is nekimentek, a vége pedig egy alapos adok-kapok lett, bilincsbe veréssel és előállítással. Ahogy illik egy üdülőtelepen, elvégre szórakozni, lazítani megy oda az ember.

A tragikus esetek, illetve a tettlegességig fajuló incidensek nyomán még Raed Arafat, a belügy államtitkára is kénytelen volt reagálni, a szabályok betartására kérve a nyaraló tömegeket, a vízimentők tengerparti főnöke pedig jelezte: kollégái a kétségbeesés határán állnak a felelőtlen turisták miatt, akiket lassan képtelenek fegyelmezni, kordában tartani, hogy ne sodorják sem magukat, sem esetenként gyerekei­ket veszélybe. Sajnos, az utóbbi napokban erre is volt példa, és sajnos emberéletbe is került: a gyermekek mentésére indult egyik turista a hullámok áldozata lett.

Hogy a kép még színesebb legyen, a közutakon is zajlott az élet a hosszú hétvégén, csak két nap alatt az országban több mint ezerhatszáz gépjárművezetői jogosítványt vontak be a rendőrök, tíz százalékát ittas, illetve harminc esetben kábítószer hatása alatt történő vezetés miatt, emellett több mint tízezer bírságot is kiróttak.

Némi szörnyülködésen, fejcsóváláson, csodálkozáson túl a fenti történéseket elkönyvelhetnénk annyival, hogy ez van, az emberi felelőtlenség, meggondolatlanság, hanyagság és nem utolsósorban a kivagyiság, agresszivitás nem új keletű, és nem kizárólag Romániában fordulnak elő hasonló jelenségek. A gond csupán az, hogy ez nem ennyire egyszerű, ugyanis a történtek jól mutatják az ország általános állapotát, és sajnos magyarázattal szolgálnak arra is, miért tartunk ott, ahol. Ismételten ki kell mondani, hogy a szabályok áthágása, lefitymálása szinte törvényszerű ebben az országban, a hatóságok képviselői gyakran csak díszletként szolgálnak, akiket gond nélkül odébb löknek, rugdosnak, pofoznak, ha úgy hozza a helyzet.

És tévedésbe ne essünk, a fentebb leírtak a közösségi média korában már rég nem számítanak titoknak külföldön sem, és csak öregbítik az ország igencsak kétes hírnevét, legyen szó idegenforgalomról, közbiztonságról vagy éppen a közúti állapotokról. Az pedig igencsak sovány vigasz, hogy nyilván vannak kivételek, hírü(n)ket a nagyvilágban ugyanis továbbra sem ezek viszik.

Borítókép: Inquam Photos / George Calin