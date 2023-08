Ha emblémázás, akkor nem mindegy, hogy melyik technológiát alkalmazzuk! /X/

Vannak olyan marketingeszközök, amelyek egyszerűen nem mennek ki a divatból, sőt folyamatosan lépést tartanak a modern elvárásokkal. Idetartoznak a promóciós termékek is, amelyek esetében már több ezer eszköz és kiegészítő közül válogathatunk. Azonban egyáltalán nem mindegy, hogy hogyan visszük fel a kívánt megjelenést az adott tárgyra!

Ahány felület, annyi módszer

Ha megnézzük a Zefi Reklámajándék kiegészítőit, akkor láthatjuk, hogy a legkisebb termékektől kezdve a legnagyobb eszközökig mindent megtalálhatunk. A nagy piaci kínálat azt is jelenti, hogy az egyes ajándékokat különböző módokon kell elkészülni.

Nincs olyan univerzális technika, amely minden egyes felületen megállja a helyét. Ezért is fontos olyan helyet választani, ahol többféle módszer is elérhető, mivel ez is egy egyértelmű jele annak, hogy igazán minőségi promóciós ajándékokat fogunk kapni.

Kezdjük az egyik legrégibb technikával, amelyeket általában ruházathoz és más textilhez lehet használni. Ez nem más, mint a hímzés. Erről már valószínűleg mindenki hallott, sőt néhányan még magát a technikát is tudják alkalmazni. Ha már ruházat, akkor nem szabad megfeledkezni a digitális és normál transzfernyomásról és a szitanyomásról is. Ezeket lehet használni egy póló esetében, a kérdés leginkább az, hogy pontosan mennyire részletes és bonyolult grafikát akarunk megjeleníteni.

Persze maga a ruha anyaga és a felhasználási módja is befolyásolja azt, hogy melyik technika lesz az ideális választás. Ezért is fontos mindig a szakemberekre bízni azt, hogy mivel készül el a végleges promóciós ajándék.

Mi a megoldás a többi esetben?

Ha a ruházaton túl másra is gondolunk, akkor ott vannak a bögrék, a fém felületek, a kerámia, valamint a műanyag is. Egy kulcstartó vagy minőségi toll esetében a legjobb választás a lézergravírozás lesz. Ezzel azonnal prémiumminőségű mintákat lehet létrehozni, amivel garantáltan el fogjuk nyerni az ügyfelek, partnerek és kollégák tetszését.

Ha bögréről van szó, akkor ott a tamponnyomást szokás használni. Kerámia felületére ott a kerámia transzfernyomás, műanyaghoz pedig a műgyantabevonat. Mint látható, nem igazán van olyan tárgy, anyag, felület, amihez ne lehetne megtalálni az ideális technikát. Ezért is mondható el az, hogy ma már több ezer termék közül válogathatunk, ha promóciós ajándékról van szó, hisz mindegyiket el lehet látni egyedi megjelenéssel.

Fontos a tervezés

Természetesen a minőség nemcsak a minta kialakítása során elvárás, hanem már az “alapanyag” kiválasztása során is. Lehet a klasszikus ajándékokat választani, mint a bögre, toll, notesz, de itt sem mindegy, hogy melyikre esik végül a választás. Fontos hangsúlyozni, hogy a promóciós ajándékok is ugyanúgy a céget képviselik, mint a többi termék, szolgáltatás. Ha silány a minőség, azzal a vállalatot “minősítjük”, ezért sem mindegy, hogy honnan szerezzük be a termékeket, és hol készíttetjük el azokat. (X)