A most Olaszországból kiadott, elítélt Darius Vâlcov nem tehet róla, hogy ide jutott. Mármint, hogy majdnem olyan gazdag lett, mint az ókori király, Dáriusz. Ugyanis a latin mondás, a nomen est omen, vagyis a név maga az ember, amely elárulja a név viselőjének jellemző tulajdonságát, életét – az pecsételte meg a sorsát. Szülei rossz nevet adtak neki, ami aztán oda vezetett, hogy ha nem is annyira, mint Dáriusz perzsa király (időszámításunk előtt 549 és 486 között), de a mi Dariusunk is igen gazdag lett. Bár lehet, hogy neki nem lett volna elég még Dáriusz király kincse sem.