Máté Bence fotókiállítása Sepsiszentgyörgyön

A 38 esztendős Máté Bence az egyik legismertebb magyar a világban, a BBC-világverseny történetének egyik legeredményesebb természetfotósa. Ő az egyetlen, akit Az Év Ifjú Természetfotósának, illetve Az Év Természetfotósának is megválasztottak, külföldi és magyarországi rangos díjai mellett sorozatosan nyerte a sepsiszentgyörgyi Transnatura fotóversenyeket is. A magyarországi nemzeti parkok nagykövete, egy róla készült filmsorozat nyomán ő a „láthatatlan madárfotós”.

Noha a földkerekség számos helyén fotózott már, mégis azt vallja, leginkább otthonában, saját tanyai környezetében, a Kiskunsági Nemzeti Park térségében, tágabb értelemben pedig a Kárpát-medencében szeret fényképezni. Minderről egy szerda esti sepsiszentgyörgyi sajtóbeszélgetésen mesélt, részletesen ismertetve most bemutatott kiállításának hátterét, műszaki adatait is. Köszöni a meghívást, régóta várta, hogy a Székelyföldre is elhozhassák kiállítását, amelyet eddig tíz magyarországi városban és Strasbourgban láthattak a nézők. Sepsiszentgyörgy a tizenkettedik, egyben első erdélyi helyszíne e nagyszabású, látványos és igényes műszaki megoldásokkal kivitelezett tárlatnak, melynek hivatalos megnyitóját szombaton este fél nyolckor tartják.

A Vértelen vadászat című projektet 2018-ban kezdték el, azzal a céllal is, hogy szép fotókkal vizuális élményt nyújtsanak, fontos szempont volt, hogy a természet valós színeit adják vissza. A képeket vasból és üvegből álló, technikai újítások sokaságával épített szerkezetekre, tizenöt U alakú paravánra szerelték, egyetlen paraván építéséhez több mint 4000 elemet használtak, a fotókat 70 ezer led-lámpa világítja meg. Az installáció 23 tonnányi, két kamionnal szállítják, s a 333 négyzetméternyi üvegfelületen közel húsz év munkája látható. Máté Bence tizenhárom éves korában kezdett el fotózni, kiállításának legrégebbi képe 2005-ben készült. Az eddigi helyszíneken több mint egymillióan látták, a paravánokra felszerelt szenzorok 1 170 000 látogatót összesítettek. Több mint hatszáz fotó látható, ezek Máté Bence legjobb, legérdekesebb munkái, ezeket több millió felvételből válogatta ki. A vizuális élmény akkor teljes, hangsúlyozza, ha naplemente után, esti, éjszakai órákban szemlélik a képanyagot, s az elkövetkező hetekben (a sepsiszentgyörgyi kiállítás szeptember 24-én éjfélig tekinthető meg) ötven-hatvanezer látogatóra számít. Szeptember 23-án előadást tart majd a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében, akkor a természetfotózás kulisszatitkairól is mesél.

Fotótémáit előre megtervezi, de mindig a természeté az utolsó szó, a képeken látható jelenet pedig egy dokumentum, a legvalósabb színvilággal, magyarázza Máté Bence. Ekkora mennyiségű képnél – csupán tavaly mintegy 800 ezer felvételt készített – fontos a rendszerezés, a válogatás. Szívügye, hogy lefotózza saját kertjének élővilágát is, szerinte minden fotós számára az a legfontosabb, hogy felfedezze saját környezetét, s vallja, egy-egy témáról mindig lehet jobb, érdekesebb képet készíteni. A Kiskunság Nemzeti Park környékén, egy tanyán lakik, építi a házát, nagyon ritkán utazik, s noha a világ számos tájékán fotózott, úgy véli, csupán lehetőségei töredékét, tíz százalékát használta ki. Erdély környezeti értékeit rendkívül inspirálónak tartja, Böjte Csaba atyára pedig példaképként tekint, a fotózás mellett távlatilag az oktatás és a környezetvédelem foglalkoztatja. Máté Bence úgy véli, nagyon sokat lehet tanulni a természettől, s annak megóvása érdekében az a fontos, hogy ne másoktól, politikusoktól várjuk a megoldást, viszonyuljon mindenki alázattal a természethez, erre ösztönöz fotóival is.