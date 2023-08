A MAGYAR FOTOGRÁFIA NAPJA. Augusztus 27-én, vasárnap 11 és 19 óra között székelyföldi fotóklubok és független alkotók részvételével szabadtéri fotókiállítással ünneplik meg a magyar fotográfia napját a sepsiszentgyörgyi Erzsébet park zenepavilonja (Pavilon Cafe) melletti sétányokon. A magyar fotográfia napjának megünneplését a Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége (MAFOSZ) kezdeményezte. Minden fotótörténeti forrásmunka egybehangzóan állítja, hogy 1840. augusztus 29-én a Magyar Tudós Társaság ülésén Vállas Antal bemutatta, miként lehet képet alkotni a fénysugarak segítségével fényérzékeny anyagon, vagyis ezen a napon készült Magyarországon először nyilvános rendezvényen fénykép (dagerrotípia).

Zene

Nyáresti koncert. Augusztus 25-én, pénteken 19 órától a sepsiszentgyörgyi református vártemplom nyári színpadán az Öt nyáresti koncert keretében Zorán-dalok csendülnek fel helyi előadók, zenészek, valamint a vártemplomi kórus előadásában. A belépés ingyenes.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi műsorán kedden: 15.45-től Elemi (románul beszélő), 17 órától Kivert kutyák (magyarul beszélő), 17.45-től Kék bogár (román feliratos), 18.45-től Barbie (román feliratos), 20 órától Oppenheimer (román feliratos), 21 órától A félelem fészke (magyarul beszélő).

Képernyő

RTV1. Ma 15 órától: Teutonok a Barcaságon. Erdély története bővelkedik olyan eseményekben, amelyek az adott korban jelentősen meghatározták vidékünk történelmét, s amelyek olykor máig éreztetik hatásukat. Ilyen volt például 1211-ben a Német Lovagrend betelepítése Erdélybe, a Barcaságra. A teuton lovagok ma is fellelhető nyomaihoz Sófalvi András régész kalauzol. ♦ Erdély napórái. A napórás sorozat 28. része Orbaiszék napóráit mutatja be. A legrégebbi ezek közül Kovásznán egy ortodox templom tornyán található. A kézdimartonfalvi templom bejárata fölött egy árnyékvető látható, amely régi fényképek tanúsága szerint napóra volt. A zágoni Mikes-kastélyon is volt napóra, de már csak régi újságokban vagy fényképeken láthatjuk.

TVR CULTURAL.14.30-tól Kultikon-válogatás: Csinódi lo­csolás – 11 évvel ezelőtt jelent meg Nagy Gergőnek, a Csinódon letelepedett kisfiú­nak Az én falum című, helyi népszokásokat gyermekszemmel bemutató könyvecskéje, melynek nyomán a magyar adás forgatócsoportja húsvét hétfőjén végigkövette Gergő és társai locsolkodását a Csíki-havasok elszórt csángó településén; Kodály Zoltán: Magyar rondó – Karasszon Eszter és Mali Emese budapesti cselló-, illetve zongoraművészek a bukaresti Liszt Intézetben koncerteztek. A Lajtha László zeneszerző emlékére szervezett esten Lajtha-szerzemények mellett Kodály-

műveket is játszottak.

Sepsiszentgyörgyi kalandvonat

A Sepsi Tour kalandvonat a megszokott menetrend szerint közlekedik. A kisvonat szerdánként és csütörtökönként kizárólag csoportok számára, pénteken, szombaton és vasárnap bővített menetrend szerint, két útvonalon jár: 11, 13 és 15 órakor a Kálvin térről indul Sugásfürdőre, 12, 14 és 16 órakor indul vissza. 17 és 18 órától városi körútra lehet jegyet váltani. A vonaton megvásárolható jegyek ára felnőtteknek 12, gyerekeknek 6 lej. Részletes menetrend és foglalás a vadon.ro/magyar/57 honlapon.

Arany- és gyémántlakodalmasok köszöntése

Sepsiszentgyörgy önkormányzata idén is ünnepélyes keretek között köszönti fel azokat a párokat, akik ebben az évben ünneplik az 50. vagy 60. házassági évfordulójukat. Az arany- és gyémántlakodalmas házaspárok vagy hozzátartozóik a polgármesteri hivatal 37-es irodájában jelentkezhetnek szeptember 18-ig munkanapokon 9 és 15 óra között személyesen, illetve a 0730 711 565-ös telefonszámon. A jelentkezéshez mellékelni kell a házassági levél másolatát, a személyi igazolvány másolatát, s meg kell adni a lakcímet és a jelentkezők elérhetőségét.

Röviden

ELZÁRJÁK AZ IVÓVIZET. A Közüzemek Rt. tájékoztatja a fogyasztókat, hogy csatlakoztatási munkálatok miatt ma 8 és 15 óra között szünetel az ivóvíz-szolgáltatás Sepsiszentgyörgyön a Pap Lehel utcában, valamint a következő cégeknél: Dunapack Rambox, Paccor Rom, Sebert Tehnologie, Remat. Javítási munkálatok miatt ma 8 és 16 óra között szünetel a szolgáltatás Kézdivásárhelyen is a Gábor Áron téren, valamint a környékbeli udvarterekben. Amennyiben a szolgáltatás újraindításakor a vízellátásban hiá­nyosságokat észlelnek, kérik, jelezzék panaszaikat a 0744 326 104-es vagy 0267 315 393-as telefonszámon.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékokat, régi ruhákat szállít el ma Nagyajtán, kedden Miklósváron és Köpecen, szerdán Baróton.

INGYENES BICIKLISZÁLLÍTÁS. A Multi-Trans Rt. sugásfürdői járatain bicikli szállítására is lehetőség lesz, az autóbuszokhoz biciklitartó utánfutót csatlakoztatnak. A szolgáltatás kezdetben próbaüzemként elérhető, a próbaidőszakban a bicikliszállítás az utasok számára ingyenes. A Multi-Trans arra kéri utasait, osszák meg tapasztalataikat és észrevételeiket, segítve a szolgáltatás további fejlesztésében.

ÖNKÉNTES KÍSÉRŐKET TOBOROZNAK. Az új tanévben is működik Sepsiszentgyörgyön a Lábbusz: önkéntesek szervezett csoportokban gyalog kísérik iskolába a diákokat. A program kezdeményezői a járatok újraindításához, működtetéséhez önkénteseket keresnek. Aki kipróbálná magát a Lábbusz sofőrjeként, a 0744 830 819-es telefonon vagy a kincso.szekely@sepsi.ro e-mail-címen jelentkezhet.

NYÁRI PROGRAM. A sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár szeptember 11-ig nyári órarend szerint várja az olvasókat. A kölcsönző kedden 9–19 óráig, szerdától péntekig 9–17 óráig, szombaton 9–13 óráig; az olvasóterem kedden 12–19 óráig, szerdától péntekig 9–15 óráig (szombaton zárva); a gyermekrészleg kedden 10–19 óráig, szerdától péntekig 10–17 óráig, szombaton 9–13 óráig tart nyitva. A Sport utcai fiókkönyvtár programja nem változik. Ott kedden 12–19 óráig, szerdán 9–15 óráig, csütörtökön 12–19 óráig, pénteken 9–15 óráig, a hónap első és harmadik szombatján 9–13 óráig várják az olvasókat.

HASZNOS TELEFONSZÁM. A sepsiszentgyörgyi közös temetővel kapcsolatos észrevételek jelezhetők hétköznapokon 8–16 óráig a 0733 937 831-es telefonszámon.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Csíki utcai 231-es Dona gyógyszertár teljesít éjszakai szolgálatot (telefon: 0372 407 231). Kézdivásárhelyen ma a 22-es udvartéri Dona (0372 407 089) gyógyszertár a szolgálatos.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön egész héten 9–12 óráig a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben fogadják a sürgősségi eseteket (0267 708 465).

Aszfaltozás, parkolási tilalom

Aszfaltoznak ma Sepsiszentgyörgyön a Nicolae Iorga utcában a Nicolae Grigorescu utca és Grigore Bălan tábornok út kereszteződéséig tartó szakaszon, ezért kérik a lakosságot, hogy ne parkoljanak az említett útszakaszon. Augusztus 22-én, kedden elkezdődik a régi aszfaltréteg felmarása a Stadion utcában a Kórház és Vasile Goldiș utca közötti szakaszon. Augusztus 25-én, pénteken a Grigore Bălan tábornok úton az 1918. december 1. és Csíki utca közötti szakaszon is megkezdik a régi aszfaltréteg eltávolítását. A munkálatok érdekében ebben az időszakban tilos a gépjárművek parkolása az említett útszakaszokon, az autóforgalmat pedig korlátozzák, de nem zárják le teljesen – tájékoztatott a városháza.